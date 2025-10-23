Znate li razlikovati gripu od prehlade? Liječnici upozoravaju na važnost pravilnog liječenja

Premda su i prehlada i gripa česte virusne infekcije dišnog sustava, mnogi ih i dalje teško razlikuju. Zbog sličnih simptoma poput kašlja, curenja nosa i umora, često dolazi do zabune.

Gripa se najčešće manifestira naglim i intenzivnim simptomima te može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Zato je pravodobno i točno prepoznavanje ove bolesti ključno za učinkovito liječenje i brži oporavak, piše CDC.

Foto: Freepik

Kako razlikovati prehladu od gripe?

Prehladu i gripu često je teško razlikovati jer su obje zarazne bolesti dišnog sustava, ali uzrokovane su različitim virusima. Gripu uzrokuju isključivo virusi influence, dok prehladu mogu izazvati razni virusi, poput rinovirusa, parainfluence i sezonskih koronavirusa (koji se ne smiju brkati s virusom SARS‑CoV‑2, uzročnikom COVID‑19).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zbog sličnih simptoma, samim kliničkim znakovima često nije moguće pouzdano razlučiti prehladu od gripe. No, u pravilu je gripu teže podnijeti: simptomi nastupaju naglo, intenzivniji su i općenito teži nego kod prehlade.

Prehlada je najčešće blaža - češće je praćena začepljenim ili curenjem nosa, ali rijetko dovodi do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća, bakterijskih infekcija ili hospitalizacije. Nasuprot tome, kod gripe postoji veći rizik od ozbiljnih zdravstvenih posljedica.

Ključne razlike između prehlade i gripe su u težini simptoma i mogućim komplikacijama - posebni laboratorijski testovi jedini mogu sa sigurnošću potvrditi da je bolest uzrokovana virusom influence.

Kod gripe se simptomi tipično manifestiraju povišenom temperaturom ili osjećajem groznice, drhtavicom, kašljem, bolovima u grlu, začepljenim ili curenjem nosa, općim bolovima u mišićima i tijelu, glavoboljom te izrazitim umorom.

S druge strane, kod prehlade ti su simptomi blaži, a manifestiraju se uglavnom kao nazalne smetnje i blaža opća slabost - i rijetko dovode do ozbiljnih posljedica.

"Ako znate što imate, nećete uzimati lijekove koji nisu potrebni, koji nisu učinkoviti ili koji vam čak mogu pogoršati simptome", kaže dr. Teresa Hauguel iz NIH‑a, stručnjakinja za zarazne bolesti koje pogađaju dišni sustav.

Prehlada, gripa i alergije utječu na dišni sustav te mogu otežati disanje, ali svaki od tih stanja ima karakteristične simptome koji ih razlikuju. Dok su prehlada i gripa uzrokovane virusima, alergije nisu - one su rezultat imunološke reakcije tijela na alergen, nešto na što ste osjetljivi. Kod alergija, inhalacija peluda, prašine ili alergenskih čestica izaziva pretjeranu reakciju nosa i dišnih putova, uz oticanje sluznica i pojavu začepljenosti ili curenja nosa.

Foto: Freepik

Liječenje gripe i prehlade

Većina ljudi preboli prehladu ili gripu bez potrebe za liječničkom pomoći, uz odmor i kućnu njegu. Ipak, ako simptomi potraju dulje od deset dana ili se ne ublaže unatoč korištenju lijekova koji se mogu nabaviti bez recepta, preporučuje se da se obratite liječniku.

Za ublažavanje simptoma preporučuju se odmor, dovoljna tekućina i, u slučaju gripe, lijekovi protiv boli i groznice poput acetaminofena, aspirina ili ibuprofena. Ako koristite dva različita pripravka koji sadrže acetaminofen, možete nenamjerno uzimati preveliku dozu.

"Pažljivo čitajte upute na ambalaži - upozorenja, nuspojave, doze. Ako imate pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku, osobito ako su u pitanju bolesna djeca. Važno je izbjeći predoziranje, ali i rizik od uzimanja lijekova koji mogu negativno djelovati u kombinaciji s drugim terapijama", savjetuje dr. Hauguel.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo