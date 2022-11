Zašto neke stolice plutaju u zahodu dok druge tonu? Ovo su velika pitanja koja nas drže budnima noću, a na jedno od njih igrom slučaja napokon su odgovorili znanstvenici.

Otkriven je i taj misterij

Godinama zapravo nismo znali zašto neke kakice plutaju, a druge tonu poput sidra. Teorije su sugerirale da povećani sadržaj masnoće u stolici može dovesti do povećane sposobnosti plovidbe kod onih koje plutaju.

Međutim, kada je jedna studija iz 1972., objavljena u The New England Journal of Medicine, proučavala stolicu 33 zdrava ispitanika (devetero s plutajućom stolicom, 24 s tonućom stolicom i šestero pacijenata s masnom stolicom), otkrili su da su sve one stolice koje su plutale potonule onda kada je plin u njihovoj stolici bio "stisnut pozitivnim tlakom" (zgnječenje stolice).

Proveli su istraživanje na miševima

"Nakon otplinjavanja, ranije plutajuće i tonuće stolice imale su sličnu specifičnu težinu, što ukazuje da sklonost plutanju ili tonjenju takvih stolica ovisi o razlikama u sadržaju plinova, a ne masti", napisao je istraživački tim, dodajući da su masni izmeti bili manje gustoće od ostalih. Iako je to bilo zbog povećanja udjela vode, a ne masti, piše IFL Science.

"Dakle, stolica pluta zbog povećanog sadržaja plina ili vode (ili oboje); plutajuća stolica ne bi se trebala smatrati znakom steatoreje, to jest povećanog sadržaja masti u kakici.

Sve to, iako zanimljivo, zapravo ne objašnjava uzrok razlike u sadržaju plina i vode. Ali nedavno je tim koji je proučavao miševe primijetio nešto neobično u mišjoj kakici. Dok oko 10 posto zdravih ljudi kontinuirano proizvodi stolice koje plutaju, taj je postotak daleko veći kod miševa i iznosi oko 50 posto.

Tim, koji je svoj rad objavio u časopisu Scientific Reports, primijetio je da izmet miševa bez klica tone.

"Naše slučajno otkriće fecesa tonućeg i lebdećeg izmeta u TFS (Trumpovoj fiksativnoj otopini s fosfatnim puferom) kod miševa dovelo je do pitanja jesu li crijevni kolonizatori temeljno povezani s genezom fenomen fekalne flotacije", napisao je tim u svojoj studiji.

Ne zna se koje crijevne bakterije uzroku plutanje

Daljnjim istraživanjem tim je uzeo crijevne bakterije zdravih miševa i stavio ih u želudac miševa bez klica. Naravno, i njihova je kakica počela plutati.

"Uvođenjem mikroorganizama u crijeva miševa bez klica, konačno smo pokazali da je kolonizacija mikrobiote u crijevima preduvjet za plutanje izmeta", dodali su znanstvenici.

Iako naglašavaju da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdilo koje crijevne bakterije uzrokuju plutanje, uvođenjem njih pojedinačno u miševe bez klica, te da je potrebna i analiza ljudske kakice, identificirali su nekoliko vrsta bakterija koje su povezane s plutajućom kakicom .

"Zapravo, identificirali smo Bacteroides ovatus kao najobogaćeniju vrstu u našoj analizi koja je u pozitivnoj korelaciji s nadimanjem i evakuacijom analnog plina kod pacijenata. Nadalje, također smo identificirali Bacteroides fragilis za koji je poznato da proizvodi plin vodik u crijevima", zaključili su.