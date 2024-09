Znanstvenici o moždanim čipovima u budućnosti: 'Svi ćemo ih imati'

Michael Kahana, psiholog sa Sveučilišta u Pennsylvaniji, više od 30 godina proučava pamćenje - kako ono funkcionira i što se događa kada ne funkcionira.

On nije samo fasciniran gubitkom pamćenja uzrokovanim traumatskom ozljedom mozga, koja pogađa više od pet milijuna ljudi, ili gotovo sedam milijuna Amerikanaca s Alzheimerovom bolešću, njegovo se istraživanje također fokusirano na gubitke pamćenja koji utječu na sve, bez obzira na njihovo kognitivno zdravlje.

Pomoć pacijentima koji imaju epilepsiju

"Sjećanje fluktuira tijekom dana, a može varirati i od trenutka do trenutka. Upravo tako funkcioniraju naši moždani krugovi. Kad sam to shvatio, postavilo se pitanje kako postići da mi mozak uvijek bude u dobrom stanju?", rekao Kahana za The Post.

Kahanino istraživanje pamćenja kulminiralo je značajnom studijom, objavljenom prošlog siječnja, u kojoj su on i tim istraživača upotrijebili računalne intervencije na skupini od 47 pacijenata s epilepsijom, isporučujući puls električne energije izravno u mozak baš u trenutku kada se trebao pojaviti gubitak pamćenja. Učinili su to pomoću elektroda koje su bile implantirane izravno u mozak pacijenata kao dio liječenja epilepsije.

Te elektrode, između 100 i 200 po osobi, sposobne su prepoznati moždane signale kada se pacijent pokušava nečega sjetiti i poslati točno tempirani udar električne energije u lateralni temporalni korteks, dio mozga koji se koristi za pohranu i obradu sjećanja. Rezultati su bili bolji nego što se Kahana mogao nadati, a stimulacija mozga dovela je do 28 posto poboljšanja u sjećanju.

"Mislim da smo na pragu nove ere u ljudskoj neuroznanosti i ljudskoj neuroterapiji", rekao je.

Samo prošle godine, pacijenti u studiji Stanford Medicine bili su toliko zadivljeni poboljšanjem svog pamćenja nakon 90-dnevnog tretmana moždanim implantatima pa je nekolicina njih odbila isključiti uređaje. A u kolovozu je Neuralink, neurotehnološki startup u vlasništvu Elona Muska, najavio planove za umetanje BCI-a, osmišljenog kako bi paraliziranim pacijentima omogućio korištenje digitalnih uređaja samostalnim razmišljanjem, u drugi ljudski subjekt.

Noland Arbaugh, 30-godišnji muškarac iz Arizone, paraliziran od vrata prema dolje nakon nesreće u ronjenju prije osam godina, dobio je prvi Neuralink implantat u siječnju ove godine. U prijenosu uživo u ožujku na mreži X, Arbaugh je pokazao kako može koristiti svoje misli za upravljanje kursorom na računalu za igranje igrica i e-poštu. U svibnju je objavljeno da se uređaj neočekivano počeo odvajati od Arbaughove lubanje, ali da je problem riješen.

David Brandman, neurokirurg s UC Davisa koji je pomogao u razvoju moždanog čipa, rekao je da BCI tumači moždane signale koje zatim reproducira softver glasovnog asistenta.

"Sustav je oko 97 posto točan i omogućuje mu da izgovori riječi iz rječnika od 125.000 riječi. Upotrebom umjetne inteligencije također smo rekreirali zvuk njegova glasa tako da tekst može naglas izgovoriti računalo da zvuči kao on prije nego što mu je dijagnosticiran ALS", rekao je Brandman.

Čip u mozgu pomaže kod pamćenja

Izazovi za pamćenje postaju malo teži. Ne radi se uvijek o pokušaju općeg poboljšanja pamćenja već o poboljšanju pamćenja za određene važne ili hitne informacije, poput "Jesam li jutros uzeo lijekove?"

Dr. sc. Brent Roeder, znanstveni suradnik na odjelu za translacijsku neuroznanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Wake Forest, proučava kako replicirati pojedinačne kodove unutar aktivnosti hipokampusa za specifične memorijske informacije. On i njegovi kolege istraživači to su postigli s "memorijskim protezama", elektrodom umetnutom u mozak koja je u interakciji s hipokampusom, stvarajući neuralne snimke kada pacijent obavlja određeni memorijski zadatak.

"Nakon što su ti jedinstveni memorijski kodovi stvoreni, koristili smo ih za stimulaciju tijekom zadatka pamćenja kako bismo utvrdili možemo li povećati performanse pamćenja pacijenta", kaže Roeder. Drugim riječima, kodirali su sjećanja za buduće potrebe, stvarajući "bilješke" koje podsjećaju mozak na ono što je zaboravio.

To je pomoglo pacijentima da se prisjete vrlo specifičnih informacija. Nije samo poboljšao njihovo pamćenje sveukupno, nego i gubitke pamćenja koji ometaju svakodnevni život, poput zaboravljanja gdje su stavili ključeve automobila ili jesu li ugasili štednjak. Jedna od prednosti ove vrste pristupa je ta što nije ograničen na određeno stanje, rekao je Roeder: "Nadamo se da će se, kada bude spreman za kliničku upotrebu, moći koristiti za liječenje bilo kojeg stanja koje oštećuje funkciju pamćenja, od traumatske ozljede mozga do demencije i Alzheimerove bolesti."

Koliko god istraživanje bilo uzbudljivo, još uvijek postoji pitanje kako će se ova tehnologija koristiti.

"Kad bi implantirani BCI omogućio ljudima da tipkaju istom brzinom kao što mi možemo tipkati prstima ili diktirati svojim glasom, sumnjam da bi većina ljudi bila zainteresirana. Ali ako može napraviti stvarno značajan ili mjerljiv napredak, nešto što nije dokazano, tada će stvari postati zanimljive", rekao je Wexler.

Roeder je pojasnio: "Fokus našeg istraživanja uvijek je bio vratiti funkciju koja je bila narušena zbog bolesti ili ozljede. Smatramo da je vratiti nekome ono što je izgubio - supermoć."

