Otkriven opasni virus koji napada mozak: Prenose ga krpelji i može biti smrtonosan

Novi virus, nazvan wetland virus (virus močvarnog područja), skraćeno WELV, koji prenose krpelji i koji može izazvati smrtonosne infekcije mozga prvi put je otkriven kod pacijenta (61) koji je liječen u gradu Jinzhou u Kini u lipnju 2019. godine, javlja The Sun.

Istraživanja su nakon toga otkrila da virus, kojeg prenose krpelji, potencijalno može doći do mozga i izazvati komu. Spomenuti pacijent imao je groznicu, glavobolju i povraćanje pet dana nakon posjeta parku u velikoj močvari u Mongoliji.

Liječnicima je rekao da su ga u parku ugrizli krpelji i da su mu prepisani antibiotici. Kad mu lijekovi nisu uspjeli ublažiti simptome, liječnici su shvatili da čovjek boluje od virusne infekcije, a ne od bakterijske.

Daljnja analiza DNK i RNK u njegovoj krvi otkrila je do tada nepoznat ortonairovirus, skupinu virusa koju prenose krpelji, uključujući virus koji uzrokuje krimsko-kongoansku hemoragijsku groznicu, rijetku i smrtonosnu bolest koja se može prenijeti na ljude ugrizom krpelja ili kontaktom s tjelesnim tekućinama zaraženih osoba te koja ubija trećinu zaraženih.

Stručnjaci su u časopisu The New England Journal of Medicine otkrili da WELV prije nije pronađen kod životinja ili ljudi. Nakon što su otkrili virus u krvi bolničkog pacijenta, istraživači su ga potražili u krpeljima i životinjama u sjevernoj Kini.

Pet različitih vrsta krpelja može nositi virus

Otkrili su da pet različitih vrsta krpelja može nositi virus, ali krpelj Haemaphysalis concinna, koji se uglavnom nalazi u Rusiji i istočnoj Europi, najčešće je bio pozitivan. Tim je također analizirao krv "zdravih" šumara koji su radili u mongolskim močvarama i otkrio da 12 od 640 ima antitijela protiv virusa.

Nastavili su testirati virus na stotinama bolničkih pacijenata koji su dobili temperaturu unutar mjesec dana od ugriza krpelja, a 20 je bilo pozitivno na novi virus. Istraživači su otkrili da osobe s WELV infekcijama imaju uobičajene simptome poput vrućice, vrtoglavice, glavobolje, slabosti, bolova u leđima, mučnine, povraćanja i proljeva.

Laboratorijski rezultati također su otkrili da pacijenti mogu patiti od oštećenja tkiva i problema s zgrušavanjem krvi. Jedan pacijent zaražen WELV-om pao je u komu i imao visoku razinu bijelih krvnih stanica oko mozga i leđne moždine, što je jasan pokazatelj ozbiljne infekcije.

Međutim, uz liječenje, svi su se pacijenti oporavili i otpušteni su unutar četiri do 15 dana. Kad su stručnjaci ubrizgali virus u laboratorijske miševe, otkrili su da može uzrokovati teške, često smrtonosne infekcije koje zahvaćaju više organa, uključujući mozak.

"Uzeti zajedno, ovi podaci sugeriraju da je novootkriveni ortonairovirus, WELV, patogen za ljude i da kruži među ljudima, krpeljima i raznim životinjama u sjeveroistočnoj Kini. Poboljšanje nadzora i otkrivanja novonastalog ortonairovirusa omogućit će bolje razumijevanje učinka koji ti virusi imaju na ljudsko zdravlje", zaključili su istraživači.

