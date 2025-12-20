Život u balansu: Možemo li biti sretni bez ispunjenih snova?

Snovi nas potiču da težimo nečemu većem, da vjerujemo u bolju budućnost i ostvarenje svog potencijala. Međutim, koliko je teško zapravo ostvariti snove i zašto neki ljudi odustanu, dok drugi neumorno nastoje ostvariti svoje ciljeve? Mnogi se suočavaju s preprekama koje nisu pod njihovom kontrolom, a strah od neuspjeha često nas zaustavi na putu.

Luka Veljković sudjeluje u emisiji ''Život u balansu'' upravo kako bi ostvario svoje snove. Što motivira Luku na promjene, na ne odustajanje i možemo li biti sretni bez ispunjenih snova?

Snaga snova i društvene prepreke

Mnogi ljudi ne uspijevaju ostvariti svoje snove zbog različitih društvenih i ekonomskih prepreka. Snovi često zahtijevaju resurse, potporu i povoljne okolnosti koje nisu dostupne svima. Prema članku na Harvard Business Review, uspjeh često ovisi o početnim uvjetima, društvenom kapitalu i mrežama koje gradimo. Za mnoge, okolnosti su jednostavno takve da si ne mogu priuštiti luksuz pokušaja. Nažalost, ove nejednakosti često diktiraju tko će uspjeti u ostvarivanju svojih snova, a tko neće.

Strah od neuspjeha: Glavni neprijatelj snova

Strah od neuspjeha je često najveća prepreka koja nas sprječava da poduzmemo korake prema ostvarenju svojih snova. Prema istraživanju na Psychology Today, mnogi ljudi doživljavaju paralizirajući strah koji ih drži na sigurnom i udaljava ih od izazova. Strah da nećemo uspjeti, ili da ćemo biti osramoćeni, često nas sprječava da poduzmemo potrebne korake. Drugi put, društveni mediji dodatno pojačavaju taj strah, jer nam stalno prikazuju uspješne ljude, što može dovesti do osjećaja nesigurnosti i niskog samopouzdanja.

Povezanost sreće i smisla

Sreća i smisao dva su ključna aspekta ljudskog blagostanja koji često oblikuju naš način života. Potraga za srećom postala je središnji cilj u modernom društvu, vođena željom za boljim poslovima, odnosima i materijalnim uspjehom. Međutim, istraživanja pokazuju da ova potraga za srećom ponekad može biti kontraproduktivna. Naime, fokusiranje na vanjske uspjehe kao put do sreće može dovesti do povećanog stresa, anksioznosti, pa čak i depresije. Iako ta postignuća mogu pružiti privremeno zadovoljstvo, ona često ne rezultiraju dugotrajnim ispunjenjem. S druge strane, potraga za smislom često vodi do dublje, trajnije sreće jer uključuje doprinos nečemu većem od nas samih. Odnos između ta dva motiva je složen, jer smisao ponekad može dovesti do sreće, dok sreća sama po sebi ne uvijek pruža dublji smisao.

Uloga svrhe u ostvarivanju smisla

Prema Victor Franklu, smisao nije u izbjegavanju nelagode ili traženju osobne užitke, već u služenju cilju većem od nas samih. Franklova teorija logoterapije naglašava važnost pronalaska ''zašto'' za život, čak i u najizazovnijim okolnostima. Moderni pristupi ovoj ideji sugeriraju da je svrha, definirana kao doprinos nečemu značajnom, ključna za ispunjen život. Bilo kroz osobne odnose, posao ili službu zajednici, ljudi pronalaze svrhu kroz davanje drugima, a ne samo kroz osobnu dobit. Taj osjećaj svrhe često nadmašuje materijalni uspjeh jer je ukorijenjen u dubljoj povezanosti s vrijednostima i utjecajem koji imamo na svijet oko sebe. Djelovanja vođena svrhom donose i smisao i trajnu ispunjenost.

Možemo li biti sretni i bez ispunjenih snova?

Možda naši snovi nisu ispunjeni, ali to ne znači da ne možemo biti sretni. Sreća se ne temelji nužno na velikim postignućima, već na našoj sposobnosti da cijenimo male trenutke u životu. Mnogi ljudi koji nisu ostvarili svoje snove pronašli su ispunjenje u obitelji, prijateljstvima i svakodnevnim radostima. Sreća može dolaziti od jednostavnih stvari, kao što su uživanje u prirodi, smijeh s prijateljima ili miran obiteljski život. Ponekad, sreća nije u onome što imamo, već u tome što cijenimo ono što je već ovdje.

Inspiracija od drugih: Gledanje onih koji nastoje ostvariti svoje snove

Iako možda trenutačno nismo uspjeli ostvariti svoje snove, inspiraciju možemo pronaći u onima koji neumorno nastoje ostvariti svoje ciljeve. U mnogim slučajevima najvažniji aspekt životnog uspjeha upravo je upornost. Ljudi koji grizu i ne odustaju od svojih snova, čak i nakon što ne uspiju, pružaju motivaciju i inspiraciju svima oko sebe. Možda njihovi snovi neće biti ostvareni, ali njihov trud, rad i ustrajnost su vrijedni divljenja. Takvi ljudi pokazuju da nije uvijek najvažniji cilj, nego proces i hrabrost da pokušamo.

U petoj epizodi serijala "Život u balansu", koji u nedjelju možete gledati na službenom RTL-ovom YouTube kanalu, sudionik Luka Veljković i njegov trener Marko Čerljenec skupa će proći njegovu glazbenu prošlost i sadašnjost. Zajedno će gledati i komentirati Lukin nastup na Superstaru i koji su se njegovi snovi tada ostvarili ili nisu. Nakon toga, Luka će imati priliku ponovno otpjevati pjesmu sa Superstara, a osim vas, gledatelja, u publici će biti još jedan misteriozni gost kojega zanimaju Lukini snovi.

Gledatelji na primjeru prosječnog pretilog Hrvata kroz pet epizoda serijala saznaje više o mentalnim pripremama, tjelesnoj aktivnosti i prehrani te načinima kako se suočiti sa svim nedaćama na putu do uspjeha. Lukin put dokumentirat ćemo i kroz članke na Net.hr-u, a od siječnja njegovu fizičku promjenu moći ćete pratiti u digitalnoj ekstenziji "Pokretanje nacije".

Za kraj - pitanje za vas - što ste napravili sa snovima koje ste imali kao mali?

