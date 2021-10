Iako je oduvijek bilo pretilih ljudi, precizno mjerenje i bilježenje postalo je popularno u prethodnom stoljeću, a i pojam morbidne pretilosti je relativno nov. To nam je omogućilo da napravimo popis najtežih ljudi.

Kenneth Brumley

Rođen u Teksasu, Brumley je kao tinejdžer bio predani sportaš, no kada se s 19 godina preselio u Kaliforniju i prestao baviti sportom, njegova se kilaža počela nagomilavati.

Ovaj je otac četvero djece (koju nije on rodio, tako da nema izgovora) na 'vrhuncu svoje karijere' imao 469 kilograma, a dnevno konzumirao oko 30.000 kalorija.

Nakon operacije, na kojoj je završio tek nakon što su mu vatrogasci srušili zid kako bi ga mogli iznijeti iz kuće, a kojom mu je smanjen volumen želuca, te nakon rigorozne dijete koja mu je ograničila unos kalorija na 'samo' 1.200 dnevno, Brumley danas ima oko 240 kilograma, a povremeno čak može i ustati na vlastite noge.

Mayra Rosales

Još jedan kandidat za ljudsku verziju Jabbe The Hutta dolazi nam opet iz Teksasa. Mayra, koja danas ima oko 340 kilograma, najviše je dosegla 470 kilograma. Osim što je medijsku pažnju dobila zbog svoje mase, jedno je vrijeme bila u vijestima jer se sumnjalo da je ubila nećaka.

Policiji je isprva priznala da je slučajno pala na njega i usmrtila ga, no nakon što su forenzički dokazi pokazali da je dječak usmrćen udarcem u glavu, a da Mayra ne može niti dignuti ruku kako spada, a još je manje koristiti za udarac, ustanovljeno je da je Mayra lagala kako bi zaštitila svoju sestru, a dječakovu majku, koja ga je snažno udarila četkom za kosu, zbog čega je mališan na kraju i umro.

Robert Earl Hughes

Svojevremeno najteži čovjek na svijetu, maksimum je dostigao s 486 kilograma. Za njegov je slučaj pretilosti navodno kriv poremećaj žlijezda, no ta teorija nije nikada službeno potvrđena. Možda je, kao i ostali debeljuce, jednostavno malo previše jeo.

Za vrijeme života kretao se s putujućim cirkusom, gdje je bio jedna od atrakcija, a umro je s 32 godine s opsegom prsa od 312 centimetara.

Patrick Deuel

Muškarac iz Nebraske najviše je imao čak 511 kilograma. Zbog toga je 2005. postao predmetom dokumentarca. Tada je ustanovljeno da već 7 godina nije izašao iz kuće, te da iz kreveta nije ustao 7 mjeseci. Morao je spavati na prsima kako ne bi zgnječio unutarnje organe.

S obzirom na to da mu je život bio u velikoj opasnosti, napravljena mu je premosnica kojom mu je smanjen volumen želuca, a napor koji je uložen u mršavljenje urodio je plodom kada je Deuel uspio smršaviti na svega 168 kilograma.

Na žalost, ubrzo nakon rekordnog minimuma počeo se ponovno debljati, te je na zadnjem mjerenju koje je obavio imao 254 kilograma. Kako se nije htio odreći nezdrave hrane i cigareta, Deul samo čeka hoće li mu na koncu presuditi zatajenje srca ili dijabetes.

Michael Hebranko

Još jedan Amerikanac, ovaj put iz Staten Islanda, najpoznatiji je po tome što je u životu dobio i izgubio ukupno 1.816 kilograma. Sve je počelo krajem '80-ih kada je hospitaliziran s 413 kilograma, da bi nakon dijete uspio postati rekorder po količini izgubljenih kilograma i smršavjeti na nevjerojatnih 91!

Sve se odigralo u samo 19 mjeseci, no Hebranko se vratio starim običajima i počeo se prežderavati da bi dosegao svoj novi rekord od 454 kilograma. Ni to ga nije zaustavilo, pa je tako 1999. izmjeren s 499 kilograma. Nedavno se ipak stabilizirao na oko 250, no silno dobivanje i gubljenje težine ostavilo je užasne posljedice na njegovo zdravlje.

Rosalie Bradford

Samozvana hranoholičarka zbog teške depresije počela je prekomjerno uživati u hrani još kao dijete, da bi već s 15 godina imala 140 kilograma. Sve je počelo kada joj je umrla pomajka, a teška depresija vezala ju je uz krevet i hranu.

1987. dosegla je 544 kilograma i čak je pokušala samoubojstvo pomoću tableta, no njezina ju je težina spasila pa je samo bila u nesvijesti. Nekoliko dana. Nakon toga pokušala je prokušani dijetni režim Richarda Simmonsa te je postala svjetska rekorderka u izgubljenim kilogramima za žene kada je izgubila čak 412 kilograma.

2006. godine preminula je na Floridi u 63. godini sa 136 kilograma, a do kraja života je nastojala inspirirati pretile ljude koji su se suočavali s depresijom i bila im svojevrsni guru.

Walter Hudson

Muškarac rođen u Brooklynu privukao je medijsku pažnju 1987. kada se poskliznuo u toaletu i zaglavio u vrata gdje je proveo nekoliko sati dok ga osmero ljudi napokon nije uspjelo izvući i vratiti u krevet. Tada je imao 544 kilograma, a umro je 1991. u 46. godini od srčanog udara. U trenutku smrti imao je 510 kilograma iako je nutricionistički guru koji se posvetio njegovom slučaju tvrdio da je u jednom trenutku uspio skinuti čak 363 kilograma. Njegove tvrdnje nikada nisu dokazane.

Carol Yager

Žena iz Michigana najteža je žena u zabilježenoj povijesti. Tvrdila je da je njezina pretilost posljedica zlostavljanja te da konzumira normalne porcije hrane. 1993. imala je 539 kilograma i zaprimljena je u bolnicu gdje je bila ograničena na dijetu od 1.200 kalorija dnevno i, nekim čudom, izgubila 236 kilograma.

No, nakon povratka 'na slobodu' prepustila se svojim starim navikama i 'normalnim porcijama' te u jednom trenutku dosegla nevjerojatnih 726 kilograma, prema nikada dokazanim tvrdnjama supruga. Na koncu su joj zatajili bubrezi, a preminula je u 34. godini s 544 kilograma.

Manuel Uribe

Meksikanac je najteži čovjek na svijetu koji je još živ. Iako sada ima 'svega' 440 kilograma, u jednom je trenutku težio čak 599 kilograma. Debljati se počeo u svojim dvadesetima, a jednom je prilikom pojeo sve zalihe koje je njegova supruga kupila za štand s hranom.

Unatoč pretilosti, čak se dva puta ženio, a zadnji je put to učinio na posebnom čeličnom krevetu ukrašenim zlatom. Svoju je životnu priču sveo na pouku da je ljubav samo pitanje vjere i da je svatko može pronaći.

Jon Brower Minnoch

Službeno najteži čovjek u povijesti je Amerikanac čija je neizlječiva bolest, zbog koje mu je tijelo zadržavalo previše tekućine, imala takve posljedice po njegovu kilažu da je u tjedan dana dobio 91 kilogram.

Minnochova rekordna težina iznosila je 635 kilograma, a uslijed boravka u bolnici uspio je smršavjeti na 216 kilograma. No, odmah nakon što je pušten iz bolnice, dobivanje kilaže se nastavilo, a doktori su procijenili da mu ne mogu nikako pomoći pa je umro u 41. godini života s 363 kilograma.