Žena je voljela raditi u vrtu te je stalno bila vani, a kada su se susjedi razišli, odjednom je samo pala na zemlju. Obitelj je prvo mislila da joj je povišen tlak, ali ono što ih je dočekalo nisu mogli ni sanjati u najgoroj noćnoj mori.

Kako je sve počelo

"Pili smo kavu u dvorištu, kada smo ispratili susjede i obitelj, ona se digla i samo se srušila. Nismo znali što se događa. Mislili smo da joj je visok tlak. Dozivali smo je, ali nije reagirala, iako je bila pri sebi. Odmah smo zvali Hitnu pomoć. Došli su liječnici i doktor joj je rekao da prati njegov prst kako bi provjerio hoće li reagirati. Međutim, ona nije ni mogla gledati u prst, nego je djelovala potpuno izbezumljeno i oči su joj lutale. Bilo je jezivo", rekao je jedan od članova obitelji nesretne žene za Kurir.

Zatim je dodao: "Tu večer odveli su je u bolnicu, ali su je i vratili kući navečer jer su mislili da je prolazno, ali i sljedeće jutro je bilo isto. Ona nije mogla stajati, micati se, a ni pričati. Ponovo su je vratili u bolnicu jer nismo znali što ćemo i onda su krenule analize. Radili su sve nalaze, vadili krv, napravljeno je sve moguće, a liječnici su rekli da je u pitanju virus Zapadnog Nila i da ovakav slučaj još nisu vidjeli. Ona je kao biljka. U bolnici je već više od mjesec dana i pomaka nema. Samo spava i uopće ne ustaje iz kreveta, ne priča, ne šeta. Prima infuziju, a hrane je preko sonde."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ogorčena obitelj

Članovi obitelji su priznali kako se osjećaju: "Mi smo ogorčeni, a rezultati su joj svi dobri, ništa ne pokazuje da nešto nije u redu, to nas najviše i brine. Rezultati dobri, a žena poluživa. Sada su napravili i magnetnu rezonancu glave pa čekamo i te rezultate da vidimo što ćemo dalje. Nekoliko dana je bila i u Novom Sadu u bolnici, ali nisu ni ondje znali što napraviti, analize još traju pa su je vratili u Sombor. Jako nam je teško, ne možemo vjerovati da joj se život promijenio u jednom danu. Jako brinemo jer ne znamo što nas čeka u budućnosti, a liječnici prognoziraju da je velika šansa da neće moći hodati i pričati ni kada se oporavi, možda će morati sve ponovo učiti."

Vjeruju da je do ugriza komarca došlo kada je obavljala poljoprivredne poslove. S obzirom na to da imaju vrt, ali i mnogo domaćih životinja, ona je rijetko bila u kući, a nikada se nije obazirala kada bi vidjela ugrize, jer kako kaže obitelj, to je normalno kada radite u prirodi.

Kako se zaštiti od komaraca

koristite repelente na otkrivenim dijelovima tijela tijekom boravka na otvorenom

nosite odjeću dugih rukava i nogavica, svijetle boje. Najbolje je da bude komotna jer komarci mogu ugristi kroz pripijenu odjeću.

izbjegavajte boravak na otvorenom u razdoblju najintenzivnije aktivnosti komaraca

koristite zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta

ako je moguće, boravite u klimatiziranim prostorima, broj insekata u takvim uvjetima značajno je smanjen

izbjegavajte područja s velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare

najmanje jednom tjedno ispraznite vodu iz saksija za cvijeće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti i limenki

uklonite odbačene gume i druge predmete koji mogu upijati vodu

Virus Zapadnog Nila registriran kod 90 osoba

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut" najviše prijavljenih slučajeva je iz Južnobačkog okruga - 24, a zatim iz Beograda - 23.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, piše Kurir.