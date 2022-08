Philecia La'Bounty iz Kalifornije na TikToku je ispričala svoju potresnu priču te ono što je prošla nakon što su joj liječnici rekli da je premlada za mamografski pregled.

Rekli su joj da je zdrava

Sirota žena je na TikToku objavila svoje iskustvo s rakom dojke, u srpnju je napravila trominutni video u kojem je detaljno opisala kako je prvi put 2018. otkrila kvržicu "malo manju od špekule" za koju je rekla da ne osjeća da je tkivo njezine dojke.

La'Bounty je tražio besplatnu kliniku u Long Beachu u Kaliforniji za ultrazvuk jer u to vrijeme nije imala osiguranje, rekla je na TikToku. Tada je 29-godišnjakinja rekla da su nalazi pokazali da je kvržica "dobroćudna cista", ali je zamolila liječnika da podnese zahtjev za mamografiju. "U to sam vrijeme imao 29 godina - doslovno se vratilo na papirologiju, pisalo je da je zahtjev odbijen zbog dobi i toga što nemam papir obiteljske povijesti'", rekla je La'Bounty.

Kad je podnijela drugi zahtjev, opet je odbijen, rekla je.

"Imala sam savršene nalaze krvi, nikakvih drugih simptoma, nikakvih drugih tvorbi, pa su uskratili bilo kakav drugi tretman, rekli su mi da sam premlada da imam rak dojke, da sam zdrava, da je to samo cista i da se vratim ako me smeta", rekla je La'Bounty, koje sada ima 35 godina. La'Bounty je rekla da se osam mjeseci kasnije vratila u kliniku Long Beach jer je kvržica narasla osam centimetara i jako joj je smetala.

"Kad sam se ovaj put vratila, bila je to hitna mamografija, hitni ultrazvuk - liječnica dok je radila ultrazvuk, stalno je izlazila po mišljenju i vraćala se, i tada sam znala da je to rak", rekla je La'Bounty. U četvrtak je La'Bounty za Insider rekla da će vjerojatno morati povremeno morati na kemoterapiju do kraja života, a svoju je priču javno podijelila kako bi potaknula druge da traže odgovore kada nešto ne osjete u njihovim tijelima.

"Da sam vidjela nekoga s kim sam u srodstvu, da piše o ovome, svoju bih situaciju shvatila ozbiljnije", rekla je. "Borila bih se jače. Pronašla bih način da platim mamografiju", dodala je.

'Imala sam osam biopsija'

La'Bounty je upućena u ustanovu za liječenje raka dojke u City of Hope u Duarteu u Kaliforniji. "Tamo sam imala osam biopsija, zaboravila sam koliko u svakoj dojci i jednu u pazuhu", rekla je La'Bounty na TikToku. Tada joj je dijagnosticiran rak dojke četvrtog stadija, koji joj se proširio na pluća, limfne čvorove i prsnu kost. Odmah je dobila šest rundi kemoterapije, dodala je. To je uključivalo jednu rundu lijeka koji se nazivao "crveni vrag", što je nadimak za lijek za kemoterapiju doksorubicin, prema Moffitt Cancer Centeru. Lijek ima crvenu nijansu, zbog čega je dobio nadimak, a "poznato je da kažnjava srčani sustav dok liječi rak".

Danas, La'Bounty uzima oralnu kemoterapiju u ciklusima od pet tjedana, zbog kojih se, kako je rekla, "osjeća kao pravo smeće" svakih pet ili šest tjedana. La'Bounty je zamrznula 10 jajnih stanica nakon što je saznala da je kemoterapija može ostaviti neplodnom izravno prije nego što je započela prvu rundu, rekla je za Insider. Oduvijek sam željela sama nositi svoju djecu, rekla je.