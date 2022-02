Sadie Kemp (34) imala je bolove u leđima na Božić. Srušila se i probudila dva tjedna kasnije kada joj je rečeno da joj udovi trebaju amputaciju. Sadie su amputirani prsti dok liječnici odlučuju hoće li joj amputirati donje ekstremitete od koljena ili 'samo' stopala.

Kako je sve počelo

“Jela sam božićnu večeru u 14.30 sa svojom obitelji i smijala se, a od 17 sati sam se borila za život”, rekla je Sadie.

Kad je majka dvoje djece počela osjećati bolove u leđima, pretpostavila je da je to zato što je sastavljala kuhinju za igru, ​​koju je kupila za svog najmlađeg sina. No, bol je zapravo nastala zbog bubrežnog kamenca, koji je prilično čest i uglavnom se javlja kod osoba starijih od 30 godina.

Sadie iz Peterborougha je rekla: "Rekla sam da ću se okupati, ali pola sata kasnije vrištala sam na podu od bolova govoreći da se osjećam kao da mi netko stišće bubreg."

Komplikacija s bubrežnim kamencima

Sadie je hitno prevezena na Hitnu, gdje su joj dali tablete protiv bolova. U većini slučajeva bubrežni kamenci su dovoljno mali da prođu kroz mokraću, ali do ranog jutra se Sadie vratila u bolnicu nakon što je kolabirala.

Liječnici su je odveli kako bi uklonili bubrežni kamenac, ali je potom stavljena u induciranu komu.

Bubrežni kamenci mogu dovesti do infekcije bubrega, što zauzvrat može dovesti do po život opasne sepse, koja ubija 48.000 ljudi u Velikoj Britaniji svake godine. Sadie je dobila sepsu, pri čemu tijelo počinje napadati vlastita zdrava tkiva i organe, ali najgore je tek dolazilo.

Neizbježna amputacija

Sadie se probudila nakon dva tjedna na aparatima za održavanje života, rekavši: “Pumpali su mi lijekove koji su mi održavali organe na životu, ali su stradali udovi.

Zatim je dodala: “Nije bilo opskrbe krvi u mojim rukama i nogama, a tkivo je počelo odumirati. Prvo su mi rekli da će mi odstraniti sva četiri uda, ali kako su dani prolazili koža je počela zacjeljivati.”

Sepsa može dovesti do gangrene na prstima ruku i nogu, kao i do niza drugih komplikacija poput oštećenja mozga.

Sadie su liječnici u gradskoj bolnici Peterborough rekli da joj moraju amputirati svih 10 prstiju. Kako bi sačuvali ostatak tkiva na rukama, kirurzi su morali obaviti zahvat kojim su joj zašili ruke u džep unutar trbuha.

Ako to ne učinite, postoji veliki rizik da se preostalo tkivo na njezinim rukama zarazi ili istrune.

Nakon nekoliko tjedana, Sadieine ruke će se odvojiti od trbuha.

Kirurzi sada donose odluku o tome kako će amputirati donje udove i hoće li rezati ispod koljena ili samo stopala.

Odluka o nastavku života

Sadie je rekla: “Kad sam se prvi put probudila, rekla sam mami da je trebala isključiti aparate koji su me održavali na životu, ali ona me pitala bih li radije da me moja djeca posjećuju u bolničkom krevetu ili na mom grobu."

“Shvatila sam da sam dobila drugu priliku za život", dodala je.

“Liječnici su mi rekli da su toliko iznenađeni što sam još uvijek ovdje, da ne bih trebala biti živa s obzirom na količinu otrova u krvi”, nastavila je Sadie.

Hrabra Sadie kaže da je sada ostala bez posla i doma, s obzirom na to da je radila kao vozačica za NHS Test and Trace te da je živjela u dobrotvornom domu koji ima stepenice.

Nedavno je potrošila 10.000 funti (oko 90 000 kuna) na razvod, zbog čega je bila u financijskoj nevolji, ali se veselila što će "početi od nule" kada je upoznala svog novog partnera, Lewisa, koji je ostao uz nju tijekom svih njezinih iskušenja.

Život nakon amputacije

Sadie je rekla: “Samo pokušavam shvatiti zašto se to dogodilo i kako se to dogodilo."

Zatim je dodala: "Ne zarađujem za svoju djecu, nemaju krov nad glavom i zbog toga se osjećam užasno. Samo želim biti uz njih i pružiti im sigurnost.”

Prijatelji od Sadie su postavili GoFundMe stranicu s ciljem od 5.000 funti za pokrivanje troškova brige o djeci i ostalu protetiku, prenosi The Sun.