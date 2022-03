Postoje razne takozvane "wellness" prakse koje će vam vjerojatno donijeti više štete nego koristi. Nepotrebno je reći da se na popis može dodati i ubrizgavanje voćnog soka izravno u krvotok putem intravenske injekcije.

Žena si je ubrizgala cijeđeni sok u krvotok

Prema izvješću na BBC Newsa, žena je zamalo umrla nakon što si je ubrizgala u krvotok sok od 20 vrsta voća. Prvi znakovi da nešto nije u redu bili su porast temperature i svrbež kože.

Kasnije, kada su liječnici otkrili oštećenje jetre, bubrega, srca i pluća, 51-godišnjakinja je morala na intenzivnu njegu u bolnicu Sveučilišta Xiangnan u Hunanu u Kini, gdje je ostala pet dana.

Na sreću, žena je izgleda dobro. Nakon što je neko vrijeme provela na intenzivnoj njezi, prebačena je na opći odjel i kasnije je puštena kući. Otkako je objavljena vijest o njezinoj hospitalizaciji, mnogi su njezinu priču počeli komentirati na društvenim mrežama.

Pojavilo se navodno više od 11.000 postova na kineskoj društvenoj mreži Weibo. Neki korisnici su kazali da ono što je 51- godišnjakinja napravila naglašava nedostatak osnovnog medicinskog znanja barem kod dijela javnosti.

Istraživanje je 2012. pokazalo je da jedna trećina roditelja s malom djecom vjeruje da je voće u obliku soka jednako zdravo kao i sama voćka. Ukratko, nije. Cijeđenjem soka oduzima se velik dio zdravih nutrijenata (vlakna, antioksidansi, vitamini, fitonutrijenti i minerali) koji se nalaze u kožici, sjemenkama i membranama, piše IFL Science.

Budući da cijeđenje soka olakšava konzumaciju više voća u "jednom potezu", dio voćnog soka sadržavat će mnogo više šećera nego sama voćka. Doista, čaša soka od naranče ima šest žličica šećera, gotovo koliko i limenka punomasne Coca-Cole.

Štoviše, nedostatak netopivih vlakana u voćnom soku uzrokuje da sav taj šećer ide ravno u krvotok, a cijeli taj proces bi se još više pogoršao ako biste takav sok konzumirali intravenskom injekcijom, što je učinila 51- godišnja žena.

To je dakako loša vijest za organe (a posebno jetru) jer tada postaju pretrpani šećerom. Doista, neke studije povezuju visok šećer u krvi s oštećenjem organa. To također može objasniti zašto je studija iz 2013., koju su proveli istraživači na Harvard School of Public Health, otkrila da, iako su sudionici koji su jeli čvrsto voće imali smanjen rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, oni koji su pili sokove cijeđenog voća, imali su povećan rizik od razvoja tog stanja.

Kao i kod većine stvari, treba biti umjeren. Ako započinjete detoksikaciju sokovima kako biste poboljšali vaše zdravlje, znanost bi vas mogla natjerati da taj način zdravog života preispitate – i molimo vas, što god radite, nemojte si ubrizgavati voćni sok u žile.