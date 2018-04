ZDRAVLJE OČIJU: Uz ove savjete ga je najlakše sačuvati

Često zanemarujemo očuvati neke najosnovnije organe našeg tijela. Oči su jedan od njih, a zaboravljamo kako je vid najvrijednije osjetilo te da bi njegovo oštećenje ograničilo kvalitetu života.

Glavni funkcionalni dio oka je njegova očna leća. Ona omogućava da zrake svjetla koje prolaze kroz rožnicu padnu na mrežnicu pravilnu. To utječe na strukture mrežnice pa se podražaj prenosi dalje do mozga. Ukoliko glavni optički aparat oka ne funkcionira pravilno zrake svjetla će se lomiti ispred ili iza mrežnice što rezultira zamagljenim i neoštrim vidom. Kako bi se to korigiralo osoba mora nositi kontakne leće, dioptrijske naočale ili ići na operaciju oka.

Zdravlje očiju može se ovako postići

Za razliku od drugih dijelova tijela očna leća ne sadrži krvne kapilare koje ostale organe opskrbljuju hranjivim tvarima. Iz tog razloga se oštećenja oka teško oporavljaju jer očna leća ima jako ograničenu sposobnost regeneracije. Problem je i u tome što očna leća s godinama gubi svoju funkciju pa je tako u starosti više osjetljiva na negativne učinke što lakše dovodi do oštećenja. Sposobnost uklanjanja oštećenih stanica oka ima jedino kod mladih ljudi.

Upravo iz razloga što ljudi jako malo brinu o zdravlju očiju, pripazite na ove stvari koje mogu samo pogoršati stanje:



UV zračenje – direktno izlaganje suncu, posebice ono dugotrajno može stvarno oštetiti vaš vid. Oči se tako moraju zaštiti naočalama s posebnim UV filterom jer u suprotnom štetite svojoj očnoj leći i mrežnici

– direktno izlaganje suncu, posebice ono dugotrajno može stvarno oštetiti vaš vid. Oči se tako moraju zaštiti naočalama s posebnim UV filterom jer u suprotnom štetite svojoj očnoj leći i mrežnici korištenje nepravilnih naočala – ukoliko nosite dioptrijske naočale ili kontakne leće, nužno je da ste se prije nošenja posavjetovali sa svojim oftamologom koji je napravio cjelokupni pregled vaših očiju. Iako u nekim prodavaonicama možete kupiti dioptrijske naočale samo za čitanje, to se ne preporučuje jer najčešće neće odgovarati vašem oku. Ujedno problem može biti i ne nošenje dioptrijskih naočala ukoliko imate potrebe za njima. Ako ih ne nosite samo ćete još više naprezati svoje oko i dovoditi do nepovratnih problema.

– ukoliko nosite dioptrijske naočale ili kontakne leće, nužno je da ste se prije nošenja posavjetovali sa svojim oftamologom koji je napravio cjelokupni pregled vaših očiju. Iako u nekim prodavaonicama možete kupiti dioptrijske naočale samo za čitanje, to se ne preporučuje jer najčešće neće odgovarati vašem oku. Ujedno problem može biti i ukoliko imate potrebe za njima. Ako ih ne nosite samo ćete još više naprezati svoje oko i dovoditi do nepovratnih problema. pretjerano naprezanje očiju – moderno doba omogućilo je da sve što radimo bude preko svjetlih ekrana monitora ili mobilnih telefona. U poslovnim prostorima se rijetko pazi na pravilnu svjetlost što može rezultirati stalnim naprezanjem oka. Naprezanje dovodi do promjene očnog tlaka što može uzrokovati teške glavobolje. Dugotrajno čitanje pod slabim svjetlom ili gledanje televizije također može dovesti do oštećenja oka.

– moderno doba omogućilo je da sve što radimo bude preko svjetlih ekrana monitora ili mobilnih telefona. U poslovnim prostorima se rijetko pazi na pravilnu svjetlost što može rezultirati stalnim naprezanjem oka. Naprezanje dovodi do promjene očnog tlaka što može uzrokovati teške glavobolje. Dugotrajno čitanje pod slabim svjetlom ili gledanje televizije također može dovesti do oštećenja oka. zagađen zrak – dim cigarete, smog ili industrijski zrak sadrže mnoge slobodne čestice. One osim što utječu na slabljenje zdravlja očiju, utječu i na ostale organe u tijelu.

– dim cigarete, smog ili industrijski zrak sadrže mnoge slobodne čestice. One osim što utječu na slabljenje zdravlja očiju, utječu i na ostale organe u tijelu. loša prehrana – ukoliko ne konzumirate hranu bogatu vlaknima, vitaminima i antioksidansima mogli biste jako rano doživjeti probleme sa zdravljem očiju. Njima su potrebni antioksidansi jer oni reguliraju slobodne radikale i štite oko.

Prehrana za bolje zdravlje očiju

Istraživanja su pokazala kako veliku i važnu ulogu za zdravlje očiju ima i svakodnevna prehrana. Tako je potreban uravnotežen unos vitamina i minerala koji dobivamo preko hrane jer ih organizam ne stvara sam. Oni štite oči tako da održavaju funkciju očnog živca, smanjuju rizik od noćne sljepoće te se bore protiv slobodnih radikala i štite od oksidativnih oštećenja. Ako do sada niste imali problema sa suhoćom očiju, bolovima ili osjećajem napetosti, to ne znači da ne trebate početi konzumirati hranu bogatu vitaminima kako bi održali zdravlje očiju. Najbolje bi bilo da u prehranu uvrstite mnogo vitamina i karotenoida – pigmenta koji se nalazi u crvenom i narančastom voću.

Ove namirnice možete jesti za bolje zdravlje očiju:

crvena paprika – visoka razina C vitamina u paprikama pomoži će zdravlju očiju te se smatra da će smanjiti rizik od dobivanja sive mrene ili katarakte. Najbolje bi bilo da voće i povrće jedete sirove jer će se termičkom obradom izgubiti mnogo ljekovitih svojstava

orašasti plodovi – bogati su vitaminom E što znači da mogu usporiti degeneraciju i spriječiti razvoj katarakte. Odličan izvor su lješnjaci, maslac od kikirikija, suncokretove sjemenke i bademi

tamno lisnato povrće – osim što većina njih sadrži mnoge vitamine, bogati su karotenoidima luteinom i zeaksatinom koji mogu smanjiti rizik od dugoročnih bolesti oka

Osim navedenih u svoju prehranu možete uvrstiti morske plodove i losos koji je bogat omega 3 masnim kiselinama koje su prava hrana za zdravlje očiju. Osim toga se mnogo hranjviih tvari za oči nalazi u nemasnom mesu i peradi te u mahunarkama. Najvažnije je da vam prehrana bude uravnotežena i da na jelovniku imate hranu od svake skupine, a da morske plodove jedete barem jednom tjedno.

Svi ovi minerali i vitamini pomažu cjelokupnom zdravlju organizma, a posebice zdravlju očiju.