7 SAVJETA KAKO PRESTATI PUŠITI: A pritom se ne udebljati ili doživljavati krize i tjeskobe

Jedna od najštetnijih stvari na svijetu koju radite sami sebi je – pušenje cigareta. Svakim udisajem cigaretnog dima unosite preko 4000 različitih kemijskih spojeva koji nastaju izgaranjem. Saznajte kako prestati pušiti i sprječite uništavanje svog organizma.

Skoro svaki od spojeva koji nastaje izgaranjem cigareta uništava stanice u tijelu. Svi ti toksični spojevi uništavaju antioksidanse u našem organizmu. Nedostatak antioksidansa znači da vam imunitet slabi, to jest, da tijelo više nije dovoljno snažno da se obrani od zaraznih bakterijskih infekcija. Pušenje u svakom segmentu uništava vaše zdravlje i ne pruža tijelu ništa pozitivno ni dobro.

Dokazane negativne strane pušenja cigareta

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu puši preko tri milijarde ljudi, a od posljedica pušenja umire oko 6 milijuna ljudi svake godine. U Hrvatskoj svaka treća odrasla osoba puši, a godišnje od posljedica umire do 14 tisuća ljudi.

Par činjenica vezanih uz pušenje:



smrtnost je u pušača cigareta 30-80% veća nego u nepušača

smrtnost raste s povećanjem potrošnje cigareta

visoka smrtnost je onih koji su rano počeli s pušenjem

najveća je smrtnost od 45. – 54. godine

Dugotrajnim pušenjem dolazi do stvaranja kancerogenih promjena na stanicama, nastanka taloga na krvnim žilama koji onemogućava prolazak kisika i krvi u mozak što često rezultira infarktom.

Zašto, zapravo, prestati pušiti?

Mogi pušači će vam reći da znaju da je duhan štetan, ali da ih to ne brine jer vole pušiti. Mnogi pušači znaju, ali vam neće priznati ove stvari:

cigareta nema fin okus makar pušili one s dodatnim okusima

cigareta na prazan želudac izaziva vraćanje želučane kiseline i bol u trbuhu

cigareta nakon hrane zapravo deblja

cigareta uz alkohol istovremeno spušta i povišuje krvni tlak i čini šok organizmu što stvara veliku mogućnost od dobivanja srčanog udara

cigareta često izaziva slabost i mučninu

od cigareta vam prsti smrde i nakon pranja ruku nekoliko puta dnevno

zbog cigareta su vam koža, kosa i nokti više suhi i oštećeni

dugoročno pušenje šteti vašem mozgu

mnogi pušači zapravo ne znaju kako prestati pušiti, makar bi to htjeli

Većina pušača ne puše zato što uživaju u cigaretama, već zato što nikotin stvara ovisnost i umjetno izaziva osjećaj opuštenosti i zadovoljstva. Nikotin već u nekoliko sekundi dolazi do centralnog živčanog sustava.

Isprobaj ovih 7 jednostavnih savjeta kako prestati pušiti

1. Odredite točno vrijeme i mjesto za prestanak pušenja

Pripremite u glavi i kalendaru dan kada ćete prestati pušiti. Neka to bude neki datum koji vam puno znači, ili neka bude početak mjeseca, godišnjeg doba ili slično. Stvorite od toga veliku stvar jer ćete si time u glavi pojmiti da ste se odlučili za nešto veliko i postat ćete spremni na izvršavanje svoje odluke. Nemojte da se dogodi da radi čekanja datuma odgađate odluku.

2. Povjerite se svojoj obitelji i prijateljima

Upoznajte ljude oko sebe sa svojom odlukom i predstavite ju kao nešto najvažnije što vam se sada događa. Ako imate potporu ljudi oko vas, lakše će ići prestanak. Razumjet će vaše tegobe i eventualne krize za vrijeme prilagodbe i, nadamo se, neće vas nuditi cigaretama i ponovno zvati na loš put. Možda prestankom pušenja uspijete utjecati na to da netko od vaših prijatelja također prestane pušiti.

3. Maknite sve što vas podsjeća na pušenje

Iz auta, stana, s posla maknite sve stvari koje vas podsjećaju na pušenje. Maknite pepeljare ili nepopušene kutije cigareta.

4. Nemojte potpuno promijeniti životne navike

To što ste odlučili da ćete prestati pušiti, ne znači da morate potpuno promijeniti životne navike. Nemojte izbjegavati odlaziti na pauze na poslu s kolegama. To što će oni pušiti, a vi ne, samo će vas naviknuti na to da ste postali nepušač u društvu. Nemojte prestati izlaziti i pod svu cijenu izbjegavati mjesta gdje bi moglo biti cigareta. Ako se naviknete na cigarete oko sebe bez da zapalite ijednu, zasigurno ćete se još bolje osjećati i biti uporniji u svojoj odluci.

5. Nemojte zamijeniti pušenje drugom lošom navikom

To što sada ne pušite, ne znači da smijete početi gristi nokte, prekomjerno piti alkohol ili jesti masnu hranu. Jedan od glavnih problema koji će vam se događati je nedostatak cigarete među prstima. Pokušajte među prste staviti kemijsku olovku ili neki štapić i igrati se s time, nećete ni primjetiti da će vam želja za cigaretom tako nestati.

6. Pronađite novi hobi

U slučaju dosade, prvo što će vam pasti na pamet je cigareta. Prava kriza se neće pojaviti odmah već tjedan-dva nakon prestanka pušenja. Do tada steknite naviku da imate aktivnosti nakon posla. Krećite se i počnite se baviti nekom blagom tjelovježbom kako biste bili umorni i odmah legli u krevet nakon napornog dana. Uz to, pijte puno tekućine i dosta spavajte.

7. Konzultirajte se s liječnikom

Ako imate velike promjene raspoloženja i probleme s prestankom pušenja, obratite se svom liječniku. On vam može preporučiti dodatak prehrani ili ljekovita sredstva koja će vam pomoći pri odvikavanju. Bez konzultacije nije preporučljivo mijenjati ili prekidati terapiju. U vašem je interesu da se dogovorite s liječnikom o izmjenama i dopunama programa.

Eto, svi savjeti su ovdje. Kada startate?