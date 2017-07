SIVA MRENA: Smetnja na oku koju možete riješiti bezbolnom i brzom, ali skupom operacijom

Siva mrena ili katarakta je zamućenje prirodne očne leće koje najčešće nastupa u starijoj dobi. To je vrsta zamućenja leće koja se ne može popraviti nošenjem naočala.

Kada se gleda kroz sivu mrenu, imate dojam kao da se gleda kroz zamućen prozor ili prljave naočale. Većina sivih mrena napreduje s ostalim smetnjama vida koje su posebno izražene noći ili na jakom svjetlu. Siva mrena može uzrokovati i smanjeni intenzitet boja i promjenu dioptrije.

Kako i kod koga nastaje siva mrena?

Siva mrena ili katarakta je prisutna u 50% ljudi između 65-74 godine. S godinama se učestalost te bolesti povećava, tako da 70% osoba starijih od 75 godina najčešće ima problema sa sivom mrenom.

Ona može nastati kao posljedica:



šećerne bolesti – posebice ako se ne liječi na vrijeme

traume i stresa

uzimanja određenih lijekova kao što su kortikosteroidi

raznih zračenja – rendgenskog, ultraljubičastog, infracrvenog

obiteljske amneze – kongenitalna siva mrena

Kako se liječi očna siva mrena?

Najučinkovitiji i najjednostavniji način liječenja očne mrene je operativni zahvat. Čim slabiji vid počne utjecati na obavljanje svakodnevnih aktivnosti, ovu mrenu treba ukloniti. Prije zahvata neophodno je na pregledu isključiti druge očne bolesti koje mogu dovesti do slabljenja vida.

Kako izgleda operacija sive mrene?

Operacija sive mrene ili katarakte izvodi se na ambulantnoj osnovi po principu jednodnevne kirurgije. To znači da pacijent odmah nakon operacije ide kući i spreman je za povratak netom nakon operativnog zahvata. Pretrage prije operacije nisu potrebne jer se zahvat izvodi u lokalnoj anesteziji uz primjenu kapljičnog anestetika. Za vrijeme operacije primjenjuje se metoda ultrazvučne operacije što znači da se zamućena leća usitnjava ultrazvukom i odstranjuje mikrosondom. Tada se odstranjena leća zamijenjuje umjetnom.

Prilikom operacije pacijent ne osjeća bol, ali može osjetiti dodire na oku. Operacija traje vrlo kratko – od 10-15 minuta. Potpuno je bezbolna i nema šivanja rane. Ovo je jedna od najuspješnijih operacija u medicini uopće.

Ako se siva mrena nalazi na oba oka, nikada se ne operiraju oba oka istovremeno, već se radi razmak od tjedan do dva.

Cijena operacije sive mrene

Ako se odlučite za operaciju sive mrene u privatnim poliklinikama, osjetit ćete to na džepu. Pregled prije same operacije platit ćete oko 500 kuna, dok cijena operacije ovisi o težini zahvata i dodatnih smetnji kod vašeg vida. Tako se cijene za operaciju sive mrene kreću od 10 000 do 17 000 kuna.