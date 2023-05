Kada ste posljednji put pogledali u podešavanju svog telefona koliko ste ga vremenski dugo koristili? Kod mlađih generacija brojke znaju biti i do nekoliko sati.

Neka istraživanja pokazuju da većina ljudi provodi više od šest sati dnevno ispred ekrana, bila to računala ili mobilni telefoni.

Štetna plava svjetlost

Plava svjetlost koju emitiraju je itekako štetna, a da toga nismo ni svjesni. Upravo ona može dovesti do dugotrajnog oštećenja vida. Oftalmolog Mirko Jankov je za PRVA TV objasnio što zapravo predstavlja plava svjetlost, u kojoj mjeri oštećuje vid i možemo li se zaštititi od nje.

"Plava svjetlost postoji i u prirodnoj sunčevoj svjetlosti, ali ne u takvoj mjeri koliko u umjetnim izvorima. Količina plavog svjetla koja dolazi u oko nije prirodna", ističe on i dodaje: "Kada mi imamo neki izvor koji ima previše plavog i ljubičastog svjetla, na kraće staze bolje vidimo ekrane, ali na duže staze kod nekih pacijenata može napraviti probleme".

Oftalmolog Jankov je rekao da svi ekrani imaju više plavog svjetla. Kod telefona imamo opciju uključivanja noćnog svjetla prilikom kojeg mi isključujemo dodatak plavog svjetla, ali preko dana u takvoj postavci ne vidimo dobro ekran", objasnio je liječnik i dodao je da postoje dva spektra svjetlosti - ultraljubičasto i plavo koji mogu naštetiti ljudima.

Nastanak mrene i žute pjege

"Ako postoji dosta ultraljubičastog svjetla, kao na primjer na planini, ti ljudi koji tamo žive imat će veći postotak mrene. Ljubičasto i plavo svjetlo nemaju toliko energije za izazivanje mrene. Međutim, energija plavog svjetla na oko za 10, 20, 30 godina može potaknuti razvitak žute pjege", ističe doktor i objašnjava što to zapravo znači: "To znači da žuta pjega na oku prestaje funkcionirati kako treba i može dovesti do trajne sljepoće."

Kako ističe, tome su najviše podložni oni koji u obitelji već imaju žutu pjegu. Pored toga, i spazam akomodacije je prisutan. Nastaje kao posljedica rada na blizinu i dugotrajnog gledanja u mobilne telefone i računala.

Kako se zaštititi

Oftalmolog ističe da je spazam akomodacije bolest 21. stoljeća i savjetuje kako da se zaštitimo:

Na prvom mjestu je istaknuo "higijenu" ponašanja. Ako vaš posao iziskuje rad na kompjuteru, oftalmolog savjetuje da češće pravite kratke pauze, umjesto da par sati neprekidno gledate izbliza u ekran.

Drugo, potrebno je smanjiti izloženost plavom svjetlu uz pomoć "noćnog režima" koji možete podesiti na svom mobilnom telefonu i svakako ograničite vrijeme provedeno na istom.

Treće, žućkasta stakla na naočalama pomažu kod zaštite od plavog svjetla. Također, ne biste trebali zanemariti preventivne preglede, barem jedanput godišnje.