Zastrašujuće otkriće o ženama koje često nemaju intimne odnose: 'Povećana je smrtnost'

Žene koje rijetko imaju intimne odnose ne samo da su malo napetije, već bi mogle otići u grob prije vremena, pokazala je nova studija.

Znanstvenici su otkrili da su žene u dobi između 20 i 59 godina koje su imale intimne odnose manje od jednom tjedno imale 70 posto veću vjerojatnost da će umrijeti iz bilo kojeg razloga unutar pet godina u usporedbi sa ženama koje su imale intimne odnose više od jednom tjedno.

Te su osobe imale povišene razine proteina povezanog s upalom, što može uzrokovati oštećenje zdravih stanica, tkiva i organa. Studija je također uključila uzorak grupe muškaraca, ali istraživači su za Daily Mail rekli da ta "veza nije pronađena kod muškaraca".

Autori studije, medicinski istraživači sa Sveučilišta Walden u Pennsylvaniji, zaključili su da "za žene ima koristi od intimnih odnosa od jednom tjedno". Oni su u istraživanju koristili ogromnu bazu podataka američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC), a rezultate su objavili u časopisu Journal of Psychosexual Health.

Za analizu prikupljeni su podaci nacionalnog istraživanja uključujući podatke o depresiji, pretilosti, etničkoj pripadnosti i izvješća o seksualnoj aktivnosti od 14.542 muškaraca i žena. U bazu podataka uključeni su i odgovori na pitanje: "U proteklih 12 mjeseci, otprilike koliko ste puta imali spolne odnose?".

Intimni odnosi smanjuju depresiju

Opcije su uključivale: nikada, jednom, dva do 11 puta, 12 do 51 puta, 52 do 103 puta, 104 do 364 puta i 365 puta ili više u posljednjih 12 mjeseci. Izvješća su pokazala da je oko 95 posto sudionika imalo spolne odnose više od 12 puta godišnje, a 38 posto to je činilo jednom tjedno ili više.

Tim znanstvenika je zatim usporedio te medicinske informacije s drugom bazom podataka CDC-a o smrtima do kraja 2015. godine, koju su dvaput provjerili sa zapisima smrtovnica National Death Indexa (NDI).

Foto: Pixabay

Istraživači su otkrili da je povećani rizik od smrti skočio do nevjerojatnih 197 posto za pojedince koji su prijavili nisku seksualnu učestalost i depresiju nego samo depresiju.

"Pojedinci s depresijom, ali s velikom učestalošću intimnih odnosa ne osjećaju toliko štetne učinke depresije. Ono što smo otkrili jest da, samo među ženama, postoji blagotvoran učinak", rekao je glavni autor studije dr. Srikanta Banerjee za Daily Mail.

Depresija drugačije utječe na muškarce?

"Teorija bi bila da depresija utječe na muškarce na različite načine nego na žene. Depresija je nešto što dovodi do veće smrtnosti zbog zdravstvenih ishoda. Dakle, možda je seks učinkovitiji zbog težine utjecaja depresije na žene" objasnio je dr. Banerjee.

"Postoji više teorija. Na primjer, spolni odnos oslobađa endorfine koji mogu spriječiti ozbiljne zdravstvene posljedice", istaknuo je stručnjak.

No, bez obzira na rasu, spol, dob i većinu drugih zdravstvenih čimbenika, njegov tim naglašava da se čini da je relativno redovit spolni odnos koristan za većinu odraslih osoba.

"Seksualna aktivnost je važna za sveukupno zdravlje kardiovaskularnog sustava, vjerojatno zbog smanjenja varijabilnosti otkucaja srca i povećanja protoka krvi", istaknuli su istraživači.

No, nova studija pružila je zanimljiv obrat za muškarce koji pretjeruju u broju spolnih odnosa. "Uz visoku seksualnu učestalost, muškarci su imali šest puta veću vjerojatnost da će doživjeti povećanu smrtnost nego žene", napisali su istraživači.

