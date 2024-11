Trenerica za Net.hr upozorila na opasan trend u mršavljenju: 'Možete se samo razboljeti'

Uvijek me rastuži kad vidim koliko se žena muči oko toga da smršave, a rješenje za to je sasvim jednostavno. Žalosno je to kad vam je životni imperativ "biti vitka" i to pod svaku cijenu. Razlog tome je u većini slučajeva pritisak društva, što kroz medije, što kroz društvene mreže, zatim, osjećaj samopouzdanja, zadovoljstva, samopoštovanja itd.

Naravno, treba se brinuti za mentalno zdravlje i raditi na sebi, no pogrešno je kad se fokusirate isključivo na fizički izgled i kroz njega se pokušavate samoostvariti. To tako definitivno neće ići, a razloge bih vam mogla do sutra nabrajati. Mnogi ljudi su zaboravili da istinska ljepota ustvari dolazi iznutra. No, neću vam sad naklapati o tome kako izgraditi samopouzdanje, raditi na sebi i sl., već ću se fokusirati na mršavljenje i gladovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Većina nas živi sjedilačkim načinom života koji doprinosi zdravstvenim poteškoćama i bolestima, a posebice pretilosti. Mnoge žene, a i muškarci, posebice mlađa populacija, misle da je gladovanje recept za utegnutu figuru. To obično rezultira još većom tjeskobom koja prelazi u depresiju, anoreksiju, bulimiju, fizičke bolesti itd.

Najčešće prepirke koje imam s prijateljicama su one oko metoda mršavljenja. Neke od njih su uvjerene da samo i isključivo ako "držite usta zatvorenima" možete smršavjeti, a od vježbanja bježe kao vrag od tamjana. To, dakako, nije istina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Gladovanje, a ovdje ne mislim na povremeni post koji se provodi pod nadzorom i uputama stručnjaka, već na dugotrajno uskraćivanje hrane može imati niz štetnih posljedica na vaše tijelo i nikako nije preporučljivo za zdravo mršavljenje. Tako vam se, primjerice, može objesiti koža i možete početi ubrzano stariti, tj. dobivati bore jer se zbog konstantnog gladovanja smanjuje količina kolagena, koji je, pored ostalog, važan za čvrstoću i elastičnost kože.

Gladovanjem do ozbiljnih zdravstvenih problema

Gladovanjem tijelo ne dobiva potrebne nutrijente koji su važni za njegovo pravilno funkcioniranje. To se odražava na kožu, pa ona može izgubiti svoj prirodni sjaj te postati suha ili sivkasta, ili, pak, tanka, podložna aknama. Također, nokti vam mogu postati lomljivi, a kosa krhka i suha, sklona opadanju.

No, to će vam, vjerujte mi, postati najmanji problemi jer kod dugotrajnog gladovanja može doći do puno ozbiljnijih zdravstvenih stanja poput neravnoteže hormona u tijelu i povećavanja razine hormona stresa kortizola. Također, može doći do pada imuniteta, pa će vaše tijelo postati podložno infekcijama i bolestima. Naravno, tu je i gubitak mišićne mase, a sukladno tome dolazi i do slabosti zbog nedostatka snage.

Umor, razdražljivost, iscrpljenost… su "entourage" dugotrajnog gladovanja, a da i ne spominjem onaj famozni jo-jo efekt nakon kojeg ćete opet gladovati i opet se vratiti u začarani krug nezadovoljstva, frustracije i tjeskobe. Sve to možete spriječiti ako se pridržavate svetog trojstva zdravog mršavljenja: balansirana prehrana, trening i opuštanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Ako ne želite potrošiti tisuće eura na ekstenzije za kosu, dodatke prehrani, kirurške zahvate otklanjanja viška kože, zatezanje bora… Ukratko, saniranje svega što ste dobili na poklon zbog dugotrajnog gladovanja, najbolje je da popričate malo sami sa sobom i pomirite se s činjenicom da je ključ uspješnog mršavljenja ravnoteža i dosljednost kod prehrane, vježbanja i odmora. Bezbolnije i lakše vam je promijeniti neke svoje prehrambene navike i stil života, nego mučiti sebe bezbrojnim dijetama.

Opuštanje nakon treninga je važno

Uravnotežena prehrana širok je pojam. Što je za nekoga zdravo, za drugoga, pak, može biti štetno. Najbolje bi bilo da se posavjetujete sa stručnjakom koji će vam sastaviti jelovnik sukladno vašim godinama, potrebama i zdravstvenom stanju. Poanta je da ste siti, poletni i puni energije tijekom dana, a ne da vam krulji u želudcu i da od slabosti jedva hodate. Naravno, ne zaboravite na hidrataciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se treninga tiče, on, također, treba biti prilagođen vašem zdravstvenom stanju, potrebama i godinama. Kao trenerica često viđam žene koje kao izliku za netreniranje koriste svoje zdravstveno stanje. Isto tako, viđam i ljude koji sa slomljenom rukom ili nogom ili s teškom bolesti poput multiple skleroze imaju redovne treninge. Mislim da vam je sve jasno!

Vjerovali ili ne, opuštanje nakon treninga vrlo je važno. Najbolje je trenirati tri puta tjedno (ponedjeljak, srijeda i petak), a ostale dane dajte tijelu vremena da se oporavi i regenerira. Kad god odem u teretanu, sretnem iste žene koje tu dolaze svaki dan i svaki dan rade iste, ama baš iste vježbe. Kažu mi da vole biti u teretani jer "bježe od muža ili djece ili oboje", tj. kulturno rečeno - žele imati malo vremena za sebe. Bilo bi im bolje da mužu kažu da su u teretani, a da to vrijeme iskoriste za šetnju po prirodi u samoći ili čitanje knjige na klupi u parku….

I da dalje ne duljim, ako ne želite izgledati bolesno, ispuhano i slabo, budite dosljedni i odlučni te se pridržavajte svetog trojstva zdravog mršavljenja. Dugotrajno gladovanje nije zdravo i točka!

POGLEDAJTE VIDEO: Država je pomogla, ali od ovog mjeseca plaćamo skuplji plin i struju, evo i koliko