Ljeti možda nesvjesno povlačite trbuh kako biste stvorili iluziju savršeno oblikovanog tijela, ali stručnjaci upozoravaju da to izaziva niz zdravstvenih problema.

Napinjanje trbuha i stezanje trbušnih mišića može uzrokovati neefikasno disanje i oslabiti zdjelično dno, što može dovesti do inkontinencije i seksualnih disfunkcija, tvrdi Dr. Robert Glatter.

"Dok je primamljivo povući trbuh kako biste izgledali mršavije, jedna od glavnih medicinskih posljedica ovog ponašanja je smanjena sposobnost učinkovitog disanja zbog negativnih učinaka na dijafragmu," rekao je Glatter, docent na Klinici Lenox Hill na Manhattanu, prenosi NY Post. "To uzrokuje pomicanje dijafragme prema gore umjesto prema dolje, što narušava njezinu normalnu funkciju," objasnio je Glatter. "Vremenom, to može dovesti do nepravilnih uzoraka disanja, što uzrokuje vrtoglavicu i umor."

Pritisak na zdjelicu

Ova praksa također "stvara pritisak na mišiće zdjeličnog dna", što ih dugoročno oslabljuje i može dovesti do pada zdjeličnih organa.

Erika Weiss, stručnjakinja za wellness i yoga instruktorica, tvrdi da konstantno povlačenje trbuha uzrokuje probleme s držanjem te ozbiljne bolove u leđima i vratu. "Vaš trbuh igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže tijekom kretanja tijekom dana, ali stiskanje trbušnih mišića znači da sva vaša energija ide na jedno područje, što uzrokuje neravnotežu", dodala je Weiss.

Ova neravnoteža mišića stvara nabore u središnjem dijelu tijela. "Također, stvarate dodatan stres na ključnu kost i donji dio vrata, što dovodi do bolova u vratu, ramenima i leđima", nastavila je Weiss. "Na dugi rok, to može čak promijeniti zakrivljenost vaše kralježnice jer se vaši trbušni mišići skraćuju zbog povećane napetosti. To je isti način na koji se formiraju 'grbavi' vratovi zbog kroničnog lošeg držanja."

Raširen problem

Prema Weiss, mnogi Amerikanci koji su svjesni svoje tjelesne težine nesvjesno povlače trbuhe ne samo dok poziraju za fotografije ili se kupaju na plaži. "Mnogi ljudi to rade nesvjesno, gotovo refleksno u ovom trenutku", rekla je Weiss, opisujući ovaj problem kao raširen. Glatter se slaže, govoreći da je ovo postalo "opsesija među ljudima u njihovim 20-im i 30-im godinama". Nije iznenađujuće što 36% odraslih Amerikanaca nije zadovoljno svojom težinom, prema istraživanju tijela koje je proveo YouGov. Istodobno, polovica svih Amerikanaca tvrdi da fizički izgled "veoma" važan u današnjem društvu, što znači da je pritisak da se povuče trbuh velik.

Sindrom pješčanog sata

Stalno povlačenje trbuha rezultira medicinski poznatim "sindromom pješčanog sata". Prema Klinici Cleveland, simptomi uključuju "blago okrenuti pupak", "jedan ili više primjetnih nabora oko ili iznad pupka" i "dobru, čvrstu definiciju gornjih trbušnih mišića, ali značajno mekšu donju regiju trbuha", poznatu kao "pooch". Nikki Garza, TikTok korisnica koja promiče pozitivnost tijela i ima 1,2 milijuna pratitelja, pati od ovog sindroma. Ona je razgovarala s novinarima prošle godine i rekla da je ovo stanje posljedica ekstremnog pritiska na tjelesnu sliku kojem je bila izložena od malih nogu.

"To pokazuje koliko je kultura dijeta zavodljiva i kako se prenosi kroz obitelj", rekla je 29-godišnjakinja iz New Jerseyja. "Primijetila sam da imam nekoliko simptoma sindroma pješčanog sata nakon što sam saznala o fenomenu na internetu." Glatter je rekao da se ova praksa treba izbjegavati po svaku cijenu. "To nije nešto čime bi se ljudi trebali baviti. To jednostavno nije način za postizanje zdravog tijela i može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema ako postane navika."