Većina ljudi ne voli koristiti javni WC, ali ni one u tuđim kućama, i rade to baš kada su prinuđeni. Prije nego što sjednu na WC školjku, postave toaletni papir preko cijele daske kako bi spriječili potencijalno dobivanje bakterija i virusa. Međutim, ispostavilo se da to nije dobra ideja.

Philip Tierno, profesor mikrobiologije i patologije na jednom sveučilištu u New Yorku, rekao je: "Površina WC daske je čišća od kuhinjskog sudopera većine ljudi. Razlog je taj što su dizajnirane da odbijaju klice zbog svoje glatke površine pa kada bakterije dođu na dasku, obično brzo umru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, toaletni papir upija, što ga čini savršenim za sve te bakterije koje lete u zraku svaki put kada se pusti voda. Zbog toga su velike šanse da veća količina bakterija iz zraka padne na toaletni papir koji koristite."

Kako se zaštititi?

Najbolje je da obavite nuždu tako što ćete čučnuti iznad WC školjke kako biste izbjegli kontakt s WC školjkom, a tako i s bakterijama. Pazite da ne uprljate dasku. Profesor također predlaže da ne dirate druge stvari u javnim WC-ima, napominjući: "Dozator sapuna, kvake na vratima, držač ubrusa, sve je jako kontaminirano. Dakle, možete koristiti ubrus da otvorite vrata, ali ga odmah bacite u kantu za smeće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i uvijek, najbolji način da izbjegnete bakterije je taj da perete ruke sapunom nakon obavljanja nužde. Tierno je objasnio: "Bez obzira na to koliko su vam ruke kontaminirane, sve dok ih pravilno perete, 20 sekundi sapunom i istrljate mjesta ispod noktiju, bit ćete dobro", piše Espreso.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: U dubrovačkom WC-u s pet zvjezdica moći ćete platiti karticom i ostaviti prtljagu

Tekst se nastavlja ispod oglasa