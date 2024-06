Stomatologinja Ana Tičić (50) iz Zadra je za portal Pomakni Granice govorila o borbi s rakom dojke, a sve kako bi pomogla onima koji se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji. Opaka bolest natjerala ju je da se neplanirano nosi s nizom teških životnih situacija, a ipak je izabrala da na cijeli kaos gleda pozitivno te je s voljom kretala naprijed.

"Ana, medicina je napredovala", bile su riječi Anina onkologa koji joj je u tom trenutku priopćio loše vijesti. "Odsjekle su mi se noge. U tom trenu mi se srušio svijet jer sam znala da je to rečenica koja dolazi uz dijagnozu raka", prisjetila se pa rekla nešto više o sebi i stresnim situacijama za koje vjeruje da su doprinijele razvoju bolesti.

"Radim u domu zdravlja u Starigradu Paklenici pa svaki dan putujem automobilom. Nekoliko godina prije dijagnoze sam na toj cesti imala tri teške prometne nesreće u svega 12 mjeseci. Nisam ih mogla izbjeći, ništa nisam mogla napraviti drugačije, ali opteretile su me. Sve to i stres koji se gomilao, vjerujem da su doprinijeli razvoju moje dijagnoze", zaključila je Ana.

Nije osjećala nikakve bolove...

Zanimljivo je da Ana prije riječi njezina onkologa, nije trpjela nikakve bolove zbog kojih bi posumnjala na to da boluje od ove zloćudne bolesti. Ipak, sve se promijenilo 2020. godine kada je napipala kvrgu na dojci, što je ujedno bio i razlog njezina posjeta liječniku koji je otkrio da je u pitanju brzorastući tumor dojke. Tada je zaključila da će boriti i biti inspiracija drugima.

Ana Tičić

Ana je tako krenula planinariti, upoznavati nove ljude i trudila se svaki trenutak, umjesto suzama, ispuniti veseljem. Osim toga, samoj sebi je obećala da će prehodati Viu Adriaticu, dugopružnu stazu koja je dugačka 1.090 kilometara, a počinje u Prevlaci i završava u istarskom Kamenjaku.

"Odjedanput sam počela uživati u slobodnom vremenu koje sam iznenada dobila, počela sam ponovo uviđati ljepotu mora kraj kojeg sam šetala i kroz sve to sam imala vremena za jako puno razmišljanja. I tu se rodila ideja da prehodam Viu Adriaticu. Razmišljajući o tome, sama sebi sam nekako obećala da ću prehodati tu stazu, iako nisam vjerovala da ću moći jer je ludo. Zamislite, ja s rakom kroz divljinu hrvatskih planina. Hrabrila sam se idejom da sam se već dvaput popela na Triglav pa možda ima šanse da i ovo prehodam", kaže Ana koja je aktivna članica lokalnog planinarskog društva.

Ana Tičić

Razgovarala je s raznim ljudima na društvenim mrežama kako bi bila sigurna da je spremna na avanturu koju si je zacrtala, dok su joj liječnici rekli da ne vide problem u tome da hoda za oboljele od raka te da je najvažnije da sluša svoje tijelo.

"Odlučila sam kako na taj put idem za druge ljude koji se bore s rakom uz želju da ih inspiriram da ne izgube snagu. Kad vide da mogu ja, možda i njih potaknem. Ako nećemo svi biti malo blesavi, nećemo ostvariti sve što želimo", priznala je Ana.

Ana Tičić

'Oči mi zasuze kad se sjetim'

Pred sami kraj potovanja je bila sigurna da će doći do kraja.

"Zadnjih pet kilometara bila sam jako nervozna jer su me putem zaustavljali novinari koji sume usporavali, a ja sam znala da me moji čekaju na cilju i htjela sam potrčati djeci u zagrljaj. Bilo je jako emotivno i danas mi oči zasuze kad se sjetim svega", rekla je Ana koja je dodala da je dva mjeseca nakon toga sanjala o hodu, toliki je utjecaj on imao na nju.

Ana Tičić

Za Anu je to bilo divno iskustvo za koje kaže da će joj jednoga dana biti inspiracija za njezinu knjigu. S puno ljudi koje je upoznala prilikom planiranja avanture i tijekom nje, ostala je u dobrim odnosima, a danas se trudi maksimalno raditi na svojem zdravlju.

"Nakon prehodane Via Adriatice ostaju prijateljstva za cijeli život i upoznajem nove hodače te im pomažem savjetima i ako još kako mogu", kaže Ana i dodaje da nema namjeru ponoviti ovu izazovnu avanturu.

