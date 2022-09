“Jedan od njih je mjesto na kojem se javila bolest, pa tako, kada se limfom javi u vidu uvećanog limfnog čvora na vratu, pacijent to lako primijeti, javlja se liječniku i brzo dolazi do biopsije čvora i patohistološke verifikacije bolesti, bez čega nema dijagnoze. Ukoliko se limfom javi u grudnom košu, može dovesti do dugotrajnog nadražajnog kašlja, a u uznapreodovaloj bolesti i do oticanja lica i vrata, otežanog disanja”, ukazuje dr. Vuković. Limfom u limfnim čvorovima u trbuhu može dugo biti bez simptoma, sve dok ne dovede do pritiska na okolne strukture i organe, kada je obično već značajno uznapredovao, dok limfom u mozgu obično daje određene neurološke simptome, u crijevima otežanu probavu, krvarenje iz želuca i crijeva, ovisno o mjestu na kojem se nalazi, što dugo može ostati neprepoznato.