Keiko Guest je kreatorica sadržaja koja često impresionira ljude svojim mladenačkim izgledom i nevjerojatnim sportskim sposobnostima. U 72. godini pokazuje ljudima kako je dob zapravo samo broj pokazujući svoju fleksibilnost i izvodeći špagu, piše Daily Star.

Super fit umirovljenica rekla je da je u najboljoj formi ikad jer često vježba gimnastiku, a može čako napraviti i špagu. Ona na društvenim mrežama radi na poticanju body positivityja te pokazuje da se možete osjećati i odijevati onoliko mlado koliko se osjećate.

Njene pratitelje zapanjili su snimci na TikToku koji pokazuju Keiko kako vježba akrobatiku u gimnastičkoj dvorani, a najviše ih je oduševio video na kojem na karikama izvodi špagu.

Mnogi su je nazvali 'inspiracijom'

Super fit umirovljenica je izvela nekoliko poprilično zahtjevnih i impresivnih vježbi dok je u pozadini svirala motivacijska pjesma "This is Me" iz filma "Najveći showman".

Pratitelji su ostali zadivljeni i potpuno oduševljeni umirovljenicom koja izgleda nevjerojatno i koja je u formi kao neki profesionalni sportaš. Mnogi su je nazvali "inspiracijom" otkako je podijelila svoj video, a ljudi su rekli da misle da su godine samo broj.

"Bravo! Blagoslovi", "Hrabra si, jaka i jednostavno nevjerojatna", "Ti si tako super! Tako si lijepa!", poručili su joj.

Jedan je pratitelj pitao Keiko bavi li se oduvijek fitnessom, a ona je rekla: "Bavila sam se raznim vrstama treninga. Živim život punim plućima".