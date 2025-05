Želite živjeti duže? Stručnjaci za dugovječnost savjetuju: Radite ove stvari svaki dan

Koliko god željeli živjeti dulje, većini ljudi pomisao na potpuni preokret životnog stila djeluje zastrašujuće. Štoviše, savjeti poput "jedi zdravije" ili "vježbaj više" često su preopćeniti da bi bili korisni.

Srećom, čak i male promjene mogu dodati godine vašem životu. I ne, ne morate se odreći čokoladne torte, potpuno izbaciti alkohol ili uplatiti skupu članarinu u teretani da biste povećali svoje šanse za dugovječnost.

Stručnjaci za dugovječnost savjetuju da činite ove stvari svaki dan ako želite doživjeti duboku starost:

Više se krećite

Uključivanje više kretanja u svakodnevicu moglo bi biti ključ dugog života, a dobra vijest je da ne morate provoditi sate u teretani da biste vidjeli koristi.

Jedno istraživanje otkrilo je da 7.000 koraka dnevno smanjuje rizik od prerane smrti za čak 70 % kod odraslih u srednjim godinama. Prema riječima dr. Tobiasa Danga, psihijatra i medicinskog direktora za mentalno zdravlje i dobrobit u Kaiser Permanente, pronalaženje načina da u dan uključite više koraka ne mora biti komplicirano niti zahtijevati velike promjene.

"Kad idete u trgovinu, parkirajte dalje od ulaza. Ako imate pet minuta između sastanaka, prošetajte oko zgrade ili oko kuće ako radite od kuće", rekao je Dang.

Ako vam hodanje ne predstavlja zadovoljstvo, ne brinite. Nastavite tražiti nešto što volite kako biste ostali motivirani, objašnjava Dang. Više kretanja može uključivati jogu, ples, surfanje ili bilo koju drugu aktivnost koja vas pokreće. "Ako vam je zabavno, vraćat ćete se tome", što pomaže dugoročno, rekao je.

Meditirajte i budite prisutni (mindfulness)

Pronaći vrijeme za usporavanje može biti izazovno, ali novija istraživanja pokazuju da meditacija, joga, svjesnost i polagano disanje mogu pomoći da živite duže.

Ove prakse mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti, koje su odgovorne za 1 od 5 smrti, rekao je dr. Joseph Mercola, liječnik opće prakse i autor knjige "Your Guide to Cellular Health". Dodaje da bi prakticiranje ovih tehnika samo pet minuta dnevno prije spavanja moglo biti dovoljno za postizanje rezultata.

"Osnovna meditacija je sjediti mirno, zatvoriti oči i duboko disati koliko god želite", objašnjava Dang. No, ako vam to ne odgovara, postoji mnogo drugih načina za meditaciju. Dang predlaže da pokušate primijetiti po jedan predmet svake boje u dugi, otiđete u šetnju bez uređaja ili koristite aplikaciju za vođenu meditaciju.

Nazovite prijatelja

Pronalaženje vremena za prijatelje i obitelj možda se čini kao luksuz, ali održavanje bliskih društvenih veza ključno je za dug i zdrav život.

Bivši američki kirurg opće prakse Vivek Murthy usporedio je zdravstvene posljedice usamljenosti i izolacije s pušenjem 15 cigareta dnevno. Osim toga, "jake veze mogu povećati šanse za preživljavanje za 50 %", rekao je Mercola.

Dang preporučuje da svakodnevno odvojite vrijeme za jačanje društvenih veza. Čak i male interakcije mogu pomoći, objašnjava dr. Rachel Marquez, liječnica obiteljske medicine u Kaiser Permanente. Razgovor s baristom, pozdrav susjedu ili poziv prijatelju svi su primjeri značajnih društvenih interakcija.

"Ključevi ljudske povezanosti su jednostavni, ali iznimno moćni", dodaje Dang.

Napravite male promjene u prehrani

Gotovo svi znaju da bi trebali jesti zdravije, ali ne mogu svi odmah promijeniti cijeli način prehrane.

"Ako želite dodati godine svom životu, počnite s onim što imate na tanjuru", kaže Mercola. Ovo je važno jer je Harvardova studija pokazala da poboljšanje prehrane tijekom 12 godina značajno smanjuje smrtnost. Iako se zdravija prehrana može činiti zastrašujućom, u redu je započeti s malim koracima koji mogu imati veliki utjecaj.

Prema dr. Michaelu Gregeru, suosnivaču i članu Američkog koledža za životni stil u medicini te autoru knjige "How Not to Die", globalna studija o opterećenju bolešću pokazala je da pet malih promjena u prehrani može produžiti život. "Konzumiranje više mahunarki, cjelovitih žitarica i orašastih plodova te manje mesa i gaziranih pića može imati veliki učinak", rekao je.

"Fokusirajte se na zdrave zamjene, poput konzumacije obranog umjesto punomasnog mlijeka ili zamjene popodnevnog snacka s orašastim plodovima ili voćem", preporučuje dr. Wynnelena Canio, specijalistica gerijatrije iz Kaiser Permanente.

Greger naglašava da je sasvim u redu jesti što god želite na rođendane ili posebne prilike, "ali u svakodnevici bismo trebali temeljiti prehranu na prirodnim namirnicama s polja, a ne iz tvornica", rekao je.

Spavajte dovoljno

Jedan od najboljih načina da produžite život je poboljšanje sna, kaže dr. Florence Comite, endokrinologinja i osnivačica i direktorica Comite Centra za preciznu medicinu i zdravu dugovječnost.

Prema Mayo Clinic, muškarci koji spavaju dovoljno žive pet godina duže od onih koji ne spavaju dovoljno. "Spavajte šest do osam sati kvalitetnog sna svake noći kako biste osigurali dovoljno dubokog sna za obnovu imunološkog sustava i osjećaj odmorenosti", rekla je Comite.

Započnite dan sunčevom svjetlošću

Ako želite živjeti duže, izađite van odmah nakon buđenja umjesto da ležite u krevetu i skrolate po telefonu. Početak dana s nekoliko minuta prirodnog svjetla može vam pomoći da živite dulje.

"Izađite van u roku od prvog sata nakon buđenja kako biste dobili prirodnu sunčevu svjetlost", rekla je Marquez. Samo 5 do 10 minuta svjetla ubrzo nakon buđenja "pomaže resetirati vaš unutarnji tjelesni sat, koji regulira san, ravnotežu hormona, metabolizam i funkciju imuniteta", objasnila je.

Ograničite unos alkohola

Ako želite živjeti dulje, ne morate se potpuno odreći alkohola. Međutim, dr. Naushira Pandya, profesorica i voditeljica odjela gerijatrije na Sveučilištu Nova Southeastern, kaže da umjerena konzumacija može pomoći.

"Prekomjerno konzumiranje alkohola – više od jednog pića dnevno za žene i dva za muškarce – štetno je i može dovesti do kroničnih bolesti jetre, zatajenja srca, padova ili nesreća, koje mogu biti fatalne", rekla je, prenosi Huffpost.

