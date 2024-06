Mnogo Hrvata sprema se za današnji spektakl u Njemačkoj te jedva čeka sjesti na tribine uz pivo i grickalice bodreći Vatrene, javlja The Sun.

"Ovogodišnje finale UEFA Eura 2024. u Njemačkoj je prekrasna prilika za ljude iz cijelog svijeta da uživaju u nogometu i slave zajedno. Uz nekoliko jednostavnih pravila ljudi se mogu zaštititi i ostati zdravi. Drago mi je što smo zajedno sa WHO-om i ECDC-om razvili dobre javnozdravstvene savjete, koji su vrlo korisni za sve ljubitelje sporta. Čuvajte se i zabavite se gledajući utakmice", rekla je Michaela Goecke, iz Njemačkog saveznog centra za zdravstveno obrazovanje.

Covid-19

Covid se može činiti kao prošlost, ali virus još uvijek kruži, a potpuno cijepljenje pomoći će vam da spriječite da se ozbiljne posljedice, osobito ako se pridružite 70 000 drugih navijača na stadionu ili se nagurate u prepun pub.

"Hitna faza Covid-19 je gotova, ali virus se i dalje širi i ugrožava živote ljudi, osobito oni koji su stariji, imaju kronične bolesti, imunokompromitirani su ili trudni. Cijepljenje smanjuje rizik od teških bolesti i smrti. Ako ste u opasnosti od teške bolesti Covid-19, provjerite svoj status cijepljenja i posavjetujte se sa svojim liječnikom za sve potrebne doze", otkrili su.

Izlaganje suncu i toplini

Očekuje se da će se temperature kretati oko niskih 20 stupnjeva za prvih nekoliko mečeva u Njemačkoj, dakle ne baš vruće, ali to bi moglo porasti tijekom četiri tjedna turnira.

U srpnju može doseći 30 C+, stoga budite spremni.

"Ovog ljeta u Njemačkoj se mogu očekivati ​​visoke temperature, što može predstavljati ozbiljne zdravstvene rizike. Produljena izloženost suncu i toplini može dovesti do povećanja teških bolesti povezanih s toplinom i ultraljubičastim (UV) zračenjem i, u ekstremnim slučajevima, može biti smrtonosna", otkrio je WHO.

Savjetuju da se držite se podalje od vrućine gdje god je to moguće. Ostanite u hladu i izbjegavajte naporne aktivnosti tijekom najtoplijeg doba dana, ne ostavljajte djecu i životinje u parkiranim vozilima, dva do tri sata dnevno provodite na hladnom mjestu. Rashlađujte svoje tijelo. koristite kremu za sunčanje, nosite široku, laganu odjeću, šešir, sunčane naočale te uvijek koristite SPF30 ili više.

Ostanite hidrirani- popijte oko dvije do tri litre tekućine tijekom dana tijekom vrućeg vremena, izbjegavajte alkohol i ograničite kofein i šećer. Jedite lagano- izbjegavajte velike obroke i birajte hranu koja je svježa i hladna poput voća, povrća i salata. Provjerite svoje lijekove te se posavjetujte s liječnikom prije putovanja kako biste provjerili njegovu toleranciju na toplinu i slijedite upute o čuvanju.

"Ozbiljno shvatite ove mjere opreza kako biste izbjegli zdravstvene probleme povezane s vrućinom. Dok se brinete za sebe, ne zaboravite provjeriti svoju obitelj i prijatelje koji su s vama", rekli su dužnosnici.

Alkohol

Ako Hrvatska pobijedi, poželjet ćete izaći i proslaviti, ali učinite to odgovorno, kažu dužnosnici.

"Iako male količine alkohola mogu imati stimulirajući učinak, općenito usporavaju moždanu aktivnost. U većim dozama može dovesti do poremećaja percepcije i pažnje; prosuđivanje, koordinacija i govor mogu postati sve više oštećeni. Po vrućem vremenu, kao što je to u Njemačkoj tijekom ljeta, konzumiranje alkohola može dovesti do pojačanih problema s cirkulacijom, gubitka svijesti, pa čak i po život opasnog pada krvnog tlaka. Za vaše zdravlje i sigurnost, manje alkohola je bolje, nijedan nije najbolji", otkriva WHO.

Duhan

Isti oprez treba primijeniti na pušenje, dodala je organizacija.

"Korištenje duhana i izloženost duhanskom dimu predstavljaju ozbiljne zdravstvene rizike, uključujući bolesti dišnog sustava i povećan rizik od raka. Prestanak pušenja je jedini najbolji način da zaštitite svoje zdravlje i zdravlje onih oko vas", navodi se.

Kanabis

Odrasli u Njemačkoj mogu legalno konzumirati kanabis, uz ograničenje do 25 g za osobno posjedovanje u javnosti, ali može uzrokovati halucinacije, oštećenje pamćenja i povećano preuzimanje rizika. Mogu se pojaviti nuspojave poput napadaja panike i ubrzanog rada srca. Dugotrajna uporaba može dovesti do nedostataka u učenju i problema s pamćenjem, osobito kod mladih ljudi ispod 25 godina, jer je mozak posebno osjetljiv na oštećenja povezana s tetrahidrokanabinolom", upozorava WHO.

SPI

Bilo da se nalazite u Njemačkoj, Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje, stručnjaci kažu da se trebate zaštititi od spolno prenosivih infekcija (SPI). Najčešći u Europi su klamidija, gonoreja i sifilis. Druge infekcije poput HIV-a, virusnog hepatitisa i boginja također mogu biti prenosi tijekom spolnog odnosa.

"Ako se ne liječe, SPI i boginje mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, a HIV zahtijeva doživotno liječenje. Najbolji način da se zaštitite je koristiti zaštitu i biti svjestan simptoma stanja", rekao je WHO.

SPI i mpox ne moraju imati simptome, ali uobičajeni znakovi uključuju neobičan iscjedak iz genitalija ili rektuma, svrbež, bol tijekom mokrenja, rektalne bolove, promjene na koži uključujući osipe, lezije poput mjehura, žutilo kože, bol tijekom seksa ili gripu. Ako primijetite bilo kakve znakove SPI ili boginja, odmah posjetite liječnika, kliniku za seksualno zdravlje ili društvenu organizaciju.

"Prisustvovanje utakmicama UEFA-e gdje god se one održavaju je uzbudljivo iskustvo, ali ljubitelji sporta ne bi trebali zaboraviti ostati zdravi. Naši zajednički savjeti podsjećaju ih da se hidriraju, prakticiraju dobru higijenu, spriječe bolesti i budu svjesni lokalnih zdravstvenih savjeta. Osigurajte da su vaša cijepljenja ažurirana, uključujući cijepljenja protiv ospica i Covid-19. Uživajte u igrama sigurno!", zaključio je Gundo Weiler, vršitelj dužnosti regionalnog direktora za izvanredna stanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO/Europe).

Foto: Shutterstock 20 do 30: Upravo su u ovoj dobi muškarci izloženi najvećem riziku od svih spolno prenosivih infekcija nego u bilo kojem drugom desetljeću života. Zapravo, 20 posto ove dobne skupine doživjelo je gonoreju, klamidiju, sifilis i genitalni herpes. Ako se ne liječe, neki mogu nositi dugoročni rizik od neplodnosti ili čak problema sa srcem.

