Često ćete vidjeti kako muške ruke misteriozno gravitiraju prema njihovom donjem dijelu, tj. međunožju. Stručnjaci su sada otkrili "plemenski" razlog zašto to rade tako često, piše Daily Star.

Godine 2021. KP Nuts i Movember udružili su snage kako bi otkrili koliko često muškarci imaju tendenciju spuštanja ruku u hlače. Istraživanje provedeno na 2.000 ljudi pokazalo je da prosječni muškarac dotakne svoje testise sedam puta dnevno. Međutim, gotovo četvrtina izjavila je da je to radila najmanje deset puta dnevno, dok je jedan priznao da se ležerno mazio više od 50 puta.

Kada su iznosili svoje razloge, neki ispitani muškarci objasnili su da to rade zbog osjećaja nervoze, pa sve do toga da samo namještaju međunožje. No, stručnjaci su ponudili opširnije objašnjenje dok su istraživali psihologiju i znanost koja stoji iza ovog poteza.

Integrativna psihoterapeutkinja Jo Ryder u razgovoru za Vice prije nekoliko mjeseci otkrila je da je to djelomično povezano s mentalitetom "plemena" te je objasnila da se muškarci često osjećaju kao da "pripadaju" ako se prepuste akciji ruke na međunožju.

'Povjerenje u vlastitu muškost'

"Rekla bih da je pripadnost važan dio dobrobiti. Dečki se osjećaju kao da pripadaju plemenu ljudi koji se isto ponašaju", rekla je Ryder.

"Penis je snažan simbol muškosti i svi muškarci žele da taj dio dobro funkcionira. To je poruka. Ljudi koji mi dolaze na psihoterapiju puni su tjeskobe. Stavljanje ruke na penis pokazuje povjerenje u vlastitu muškost", dodala je.

Dr. Andras Kolto, viši postdoktorand na NUI Galwayu, također se složio rekavši da se to može pripisati toksičnoj muškosti. "Ipak se radi o muškim genitalijama. Neki muškarci, posebno oni koji nisu sigurni u svoju muškost ili oni koji se osjećaju pod pritiskom nerealnih očekivanja o tome kako bi se trebali ponašati da bi ih se smatralo dovoljno muževnim, mogli bi doživjeti užasnu tjeskobu", rekao je.

Pojasnio je da dodirivanje međunožja ublažava "tjeskobu", budući da dodiri "niskog intenziteta" oslobađaju oksitocin, poznat kao "hormon ljubavi", u mozgu, što zauzvrat može pomoći u regulaciji raspoloženja.

"Ima brojne blagotvorne učinke na naše zdravlje i dobrobit. Na primjer, smanjuje anksioznost. S obzirom da se radi o njihovim genitalijama, ima seksualni prizvuk, ali cilj ponašanja, na svjesnoj razini, nije povezan s erotskom stimulacijom. Čini se da je to brza provjera da njihovo 'blago' nije ukradeno ili ih samo svrbi tamo dolje", rekao je Kolto.