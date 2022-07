1. S vremenom se mogu pojaviti kožne mrlje: Iako praćenje količine soli koju jedete definitivno može koristiti vašem zdravlju, potpuno izbacivanje soli iz prehrane možda nije najbolji izbor. Kada ne unosite dovoljno natrija na dnevnoj bazi, to bi s vremenom moglo utjecati na vašu inzulinsku rezistenciju, što će se zauzvrat osjetiti na vašoj koži. Ako vaše tijelo ne reagira dobro na inzulin, to može dovesti do neželjenog rasta dlačica i mrlja na koži kojih se nije lako riješiti.