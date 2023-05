"U Republici Hrvatskoj tijekom jedne godine prikupi se oko 190 000 doza krvi. U jednom danu HZTM prikupi u prosjeku od 350 do 450 doza pune krvi, što zadovoljava potrebe za liječenje bolesnika s područja koja opskrbljujemo krvnim pripravcima. U Republici Hrvatskoj 84% darivatelja su muškarci, a 16% žene", navodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu.

Neka osnovna pravila

Krv može darivati svaka osoba dobrog općeg zdravstvenog stanja u dobi od 18 do 65 godina (do 60 god. ako krv daruje prvi puta), tjelesne težine iznad 55 kilograma i tjelesne temperature do 37°C.

Uz osnovna pravila koja uključuju da niste prehlađeni, nemate terapiju i da se niste tetovirali u periodu koji je manji od šest mjeseci, na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu preporučuje se da prije davanja krvi pojedete lagani obrok i uzmite dovoljno bezalkoholne tekućine.

Također, važno je ponašanje i poslije davanja krvi. Evo što trebate napraviti:

"Zavoj na pregibu lakta ne treba skidati sljedeća dva sata. Taj dan se treba unijeti nešto više tekućine nego uobičajeno (za 3-4 čaše vode). Mogu se obavljati uobičajene aktivnosti. Treba izbjegavati teži fizički rad ili vježbe kao što su podizanje tereta, guranje teških predmeta, najmanje četiri sata poslije davanja krvi. Izbjegavati žurbu, pušenje bar dva sata, alkohol bar osam sati, dugotrajno stajanje, tople prostorije. Također ne trebate kretati kao vozač na dug i naporan put, niti obavljati riskantan posao (npr. penjanje, rad na skeli i sl.)", navodi Mondo.

Vrijeme darivanja krvi

Na stranici Hrvatskog Crvenog križa piše gdje možete dati krv: "Molimo sve zainteresirane da prije odlaska na akciju davanja krvi provjere točnost navedenih podataka s društvom Crvenog križa koje organizira akciju. Krv se može svakodnevno davati i u zavodima za transfuziju u; KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split, OB Dubrovnik, OB Varaždin, OB Zadar te u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu Zagreb." Osim što se može darivati krv u gradovima, Hrvatski Crveni križ obilazi i manja mjesta, a na njihovoj stranici možete vidjeti cijeli kalendar.

"Krv možete darivati u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu (HZTM) svakim radnim danom od 07.30 do 19.00 i subotom od 7.30 do 15.00 i na organiziranim akcijama darivanja krvi od strane Gradskih društava Crvenog križa", piše na službenoj stranici HZTM-a.