Hladno vrijeme nosi sa sobom brojne zdravstvene poteškoće, među kojima su prehlade, gripa i upala sinusa. Osjetljivijim pacijentima ne može proći dan, a da im nos nije začepljen. Tu se javljaju i dosadne glavobolje.

"Bol od sinusa može se javiti na različitim dijelovima glave. Tip glavobolje ovisi o tome koja je nosna šupljina zahvaćena, tako da bol može biti u korijenu nosa ili čak u zatiljku kod sfenoidnog sinusa", objasnila je prof. dr. Jasmina Stojanović sa Sveučilišta kliničkog centra Kragujevac za RTS Ordinaciju.

Dodala je da se kod upale frontalnog sinusa može javiti bol kad se sagnemo kako bi zavezali žnirance, i to je obično akutna upala. Specijalistica za uho, grlo i nos je objasnila da propuh ili klima nisu direktni uzročnici upale sinusa, ali da to može poremetiti našu imunološku sposobnost u negativnom smislu i onda na to dođu virusi i bakterije i naprave problem sa sinusima.

Simptomi problema sa sinusima

otežano disanje

hrkanje

slijevanje sekreta niz grlo

bol u korijenu nosa

glavobolje

oslabljen miris

oslabljen sluh

Mjere zaštite i sprječavanja pojave upale sinusa

nositi kapu kada je hladno

izbjegavati propuh

izbjegavati direktno udisanje hladnog zraka u lice

korištenje spreja za nos na bazi pantenola

korištenje izotonične morske soli

"Glavobolja, slijevanje sekreta niz grlo, smanjen osjećaj za miris ili gubitak mirisa i otežano disanje na nos - ako pacijent ima dva od ova četiri simptoma u trajanju duže od dvanaest tjedana, uz terapije - govorimo o kroničnoj, odnosno, dugotrajnoj upali sinusa", rekla je doktorica za RTS.

Stojanović ističe da pacijenti koji imaju problema s čestom upalom sinusa, ne bi trebali držati otvoren prozor s njihove strane kad voze auto, nego otvoriti prozor pored suvozača ili prozore iza. Redovna upotreba sprejeva za nos također može služiti kao preventivna mjera. Međutim, s njima se ne smije pretjerivati jer one dovode do ovisnosti. Mogu se koristiti pet dana pa onda treba napraviti pauzu od dva - tri dana, piše Mondo.

