Je li virus koji hara Kinom opasan? Evo koji su simptomi, kako se prenosi i liječi

Bolnice u Kini su prenapučene jer se ta zemlja uočava s porastom infekcija izazvanih respiratornim virusom koji je identificiran kao ljudski metapneumovirus (HMPV) i to pet godina nakon pojave novog koronavirusa u Wuhanu. Ove zime zabilježen je porast slučajeva u sjevernim kineskim provincijama, osobito među djecom. Osim toga, mediji izvještavaju o pojavi HMPV-a u Indiji i Maleziji.

Indija je potvrdila dva slučaja virusa u bolnici u Bengaluruu u ponedjeljak. Zaraženi su djevojčica od tri mjeseca i dječak od osam mjeseci. Porast oboljelih izazvalo je val zabrinutosti zbog HMPV-a diljem svijeta. Ipak, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u utorak je istaknula da ovaj respiratorni virus nije niti novi, niti je osobito opasan.

Što je HMPV?

Godine 2001. nizozemski znanstvenici izvijestili su o otkriću HMPV-a kod respiratornih bolesnika u toj zemlji. Spektar bolesti bio je u rasponu od blage bolesti gornjih dišnih putova do teškog bronhiolitisa i upale pluća. Serološke studije dokumentirale su cirkulaciju HMPV-a tijekom najmanje 50 godina. Kasnije je ovaj virus prepoznat kao značajan uzročnik akutne respiratorne bolesti (ARI) u dojenčadi, djece i odraslih diljem svijeta, piše National Library of Medicine.

HMPV je virus koji zahvaća respiratorni trakt. Iz iste je obitelji kao i respiratorni sincicijski virus (RSV). "On se smatra drugim ili trećim vodećim uzrokom virusnih infekcija donjeg dišnog sustava i virusne upale pluća kod djece kojoj je potrebna liječnička pomoć", rekao je za Healthline dr. Michael Chang, stručnjak za pedijatrijske infekcijske bolesti.

Poput RSV-a i gripe, HMPV također ima godišnje epidemije u kasnu zimu i rano proljeće, obično mjesec do dva nakon RSV-a i sezone gripe. "Za bilo koju sezonu respiratornih virusa (od listopada do travnja), HMPV obično čini pet do deset posto simptomatskih respiratornih virusnih infekcija, iako će to biti više tijekom vrhunca sezone HMPV-a", dodao je dr. Chang.

Simptomi HMPV-a

HMPV uzrokuje simptome slične običnoj prehladi i gripi. Iako je bolest obično blaga, može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća, osobito kod dojenčadi, starijih osoba i onih s oslabljenim imunološkim sustavom.

Uobičajeni simptomi HMPV-a uključuju:

Kašalj,

Vrućicu,

Začepljenost nosa,

Grlobolju.

Ozbiljniji simptomi HMPV-a uključuju simptome donjeg respiratornog trakta kao što su:

Krup (akutno upalno suženje gornjih i srednjih dišnih puteva koju uzrokuje virusna infekcija),

Bronhiolitis,

Upala pluća,

Egzacerbacija astme.

Foto: Freepik

"Bronhiolitis i egzacerbacija astme vjerojatno će se pojaviti uz piskanje (zviždanje) pri izdisaju, moguće čak i kod djece bez povijesti piskanja u plućima. Bronhiolitis je vjerojatniji u djece predškolske dobi i mlađe", objasnio je dr. Chang.

HMPV infekcija može biti dovoljno ozbiljna da zahtijeva hospitalizaciju, pa čak i intenzivnu njegu u rijetkim slučajevima. Također, HMPV je povezan s infekcijama uha.

Što se tiče simptoma HMPV-a kod odraslih, oni mogu izgledati malo drugačije. "Odrasli s HMPV infekcijom mogu imati virusnu upalu pluća, pogoršanje astme ili simptome kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Odrasli mogu dobiti bronhitis. Općenito, infekcija HMPV-om dosta nalikuje RSV infekciji", objasnio je dr. Chang.

Kako se prenosi HMPV?

Iz Cleveland Clinic ističu da se HMPV širi izravnim kontaktom s nekim tko ga ima ili dodirivanjem stvari zaraženih virusom. Na primjer:

Kašljanje i kihanje,

Rukovanje, grljenje ili ljubljenje,

Dodirivanje površina ili predmeta kao što su mobiteli, kvake na vratima, tipkovnice ili igračke.

Kako se liječi HMPV?

Ne postoje specifični antivirusni tretmani za HMPV.

"Za većinu pacijenata, simptomatska njega kod kuće s hidratacijom i snižavanjem vrućice dobro će funkcionirati. Za dojenčad i djecu koja trebaju hospitalizaciju, dodatni kisik, hidratacija i suportivna njega bit će primarni tretmani", rekao je dr. Chang.

