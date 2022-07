Jedan od najvažnijih savjeta, kako biste spriječili da dođe do ovoga je unošenje tekućine više nego obično. Također, ograničite vrijeme provedeno vani i izbjegavajte period kada je sunce najjače, od 12 do 15 sati. Vrijeme provodite u hladovini i nosite odjeću koja je lagana i omogućava tijelu da diše. Ako primijetite neke od navedenih simptoma, obratite se liječniku, a prvo što trebate napraviti je to da legnete na neko hladnije mjesto, kao i da, što je prije moguće, ohladite tijelo. Najbolje bi bilo da se istuširate, a i hladni oblozi su odlično rješenje.