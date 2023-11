U Hrvatskoj je ove godine zabilježen velik porast broja oboljelih od mononukleoze - tzv. bolesti poljupca - u odnosu na prošlu godinu.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), prošle godine je prijavljeno 515 oboljelih od infektivne mononukleoze, a do studenog 2023. godine je zabilježeno 1030 slučajeva.

Infektolog Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' je za tportal.hr otkrio simptome ove bolesti.

"Ne bih posebno apostrofirao taj porast kao zabrinjavajući. Nije to ništa dramatično. U posljednja dva mjeseca preko naše dječje ambulante prijavljeno je preko 250 slučajeva mononukleoze. U dnevnoj bolnici liječeno ih je 32 – to su oni koji se prijave zbog dehidracije i sličnih stanja - a samo u jednom slučaju došlo je do hospitalizacije", rekao je dr. Puljiz za tportal.hr.

Objasnio je da se bolest može javiti u svim dobnim skupinama: "Oko 90 posto djece do pete godine već ima razvijena protutijela, što znači da su bili u kontaktu s Epstein-Barr virusom, koji uzrokuje ovu bolest u najvećem broju slučajeva. Ostalih deset posto, koji nisu bili u kontaktu s ovim virusom, razbolijeva se poslije, u pubertetu i adolescenciji."

U dječjoj dobi se mononukleoza manifestira kao obična prehlada, hunjavica i/ili povišena temperatura, kao i bilo koja druga virusna infekcija, dok u pubertetskoj dobi postaje tipična.

Simptomi mononukleoze

Tipični simptomi su povišena tjelesna temperatura, upala krajnika, upala grla, povećani limfni čvorovi, a kod oboljelih su povećane jetra i slezena. Kod krvnih nalaza su povišene vrijednosti leukocita, limfocita, atipičnih limfocita, a najveći broj pacijenata ima i povišene vrijednosti jetrenih aminotransferaza (ALT i AST).

Vrijeme inkubacije može trajati i do dva mjeseca od kontakta, a virus se može prenositi i do godinu i pol radi zadržavanja u sekretu. Mononukleoza se prenosi kapljičnim putem, najčešće ljubljenjem, zbog čega se često i naziva 'bolest poljupca'. Može se prenijeti rukama i predmetima na kojima se nalazi zaražena slina pa se onima koji imaju manju djecu savjetuje redovito pranje igračaka.

"Potencijalno se mogu razviti problemi sa srcem, poput aritmij i upale srčanog mišića, može se pojaviti osip na koži, anemija, može doći do upale jetre, hepatitisa, upale mozga, sniženih trombocita, ruptura u području slezene nakon blagih napora. No to je, na svu sreću, jako rijetko", objasnio je doktor.

Preporučuje se izbjegavanje sportskih aktivnosti barem tri tjedna. Kod profesionalnih sportaša osjećaj umora može trajati i po nekoliko mjeseci.

