Bez obzira na to brišete li se sjedeći ili ustajete, savijate li toaletni papir ili ga omatate oko ruke, koristiti li četiri ili 14 listića, vjerojatno se brišete nakon velike nužde bez puno razmišljanja. No, koliko go banalno zvučalo, postoji medicinski ispravan način obavljanja ovih stvari.

Prije svega, iznimno je važno brisati od sprijeda prema straga, upozoravaju liječnici. Ovaj način brisanja posebno je važan za žene, jer bi inače fekalne bakterije mogle ući u uretru, cijev koja vodi od mjehura do mjesta gdje urin izlazi iz tijela, što može dovesti do infekcije mokraćnog sustava.

Upala mokraćnog sustava

Nacionalni instituti za zdravstvo smatraju da je ispravno brisanje jedan od najboljih načina za žene da izbjegnu upalu mokraćnih puteva: "Većina upala mokraćnih puteva uzrokovana je bakterijama koje inače žive oko rektuma i anusa. Stoga će bilo koji pokret brisanja koji započinje bliže rektumu i zatim se približava području izlaza mjehura premjestiti potencijalno opasne bakterije bliže mjehuru i mokraćnom traktu.", ističu liječnici, prenosi Daily Mail.

Upale mokraćnih puteva posebno su zabrinjavajuće za žene jer je njihova uretra kraća od muškarca, što olakšava bakterijama ulazak u mjehur. Gotovo svaka treća žena će imati barem jednu upalu mokraćnih puteva za koju je potrebno propisivanje antibiotika do dobi od 24 godine, a gotovo polovica žena će tijekom svog života doživjeti barem jednu upalu mokraćnih puteva.

Muškarci su također podložni infekcijama mokraćnih puteva, iako ne često zbog loše tehnike brisanja, prema liječnicima iz Urology Center of Florida. Rekli su: "Iako je rijedak, još uvijek je moguće da muškarci dobiju upalu mokraćnih puteva kada vanjske bakterije uđu u mokraćni sustav. Muškarci koji koriste katetere za mokrenje mogu biti podložniji. Higijena, iako važna, rijetko je krivac." Iako muškarci možda ne moraju toliko brinuti o riziku od upale mokraćnih puteva zbog loše tehnike brisanja, važno je za pravilnu higijenu koja sprječava širenje mikroba i bakterija, što može potencijalno razboljeti ljude.

Opasno i pretjerano brisanje

O brisanju nakon velike nužde povela se rasprava i na društvenim mrežama. Pregled postova na društvenim mrežama na tu temu dao je vrlo različite rezultate, s nekim korisnicima Reddita koji kažu da koriste 10 do 12 listića po brisanju, dok su drugi krenuli s četiri ili pet kvadrata . Drugi korisnik pak kaže da ruku omota toaletnim papirom "poput mumije".

Stručnjaci preporučuju čvrsti, upijajući i mekan toaletni papir. Pretjerano brisanje, osobito tankim ili grubim papirom, može uzrokovati neugodan svrbež u području anusa. Liječnici s Harvard Medical School rekli su: "Iako se analno područje treba očistiti nakon svake stolice, to čišćenje mora biti nježno. Agresivno trljanje i ribanje, posebno s sapunima ili drugim sredstvima za čišćenje kože, mogu nadražiti kožu i izazvati svrbež anusa."

Stajanje ili sjedenje?

I dalje postoji velika podjela u debati o sjedenju ili stajanju za brisanje. Prema Cottonelleu, postoje dobri argumenti s obje strane. Veliki pro za one koji sjede je da se guzovi ne dodiruju, sprječavajući tako širenje prljavštine. To znači lakši pristup čišćenju. Oni koji stoje vole to što im ruke ne dolaze blizu školjke toaleta (posebno je važno za javne zahode), i neće slučajno dodirnuti golu stražnjicu ili bedro s prljavim toaletnim papirom dok provjeravaju stanje. Posljedna javna anketa pokazuje da je sjedenje najčešće korištena tehnika, s jednim ispitivanjem časopisa Men's Health koje je prijavilo da od više od 3.000 ispitanih, 65 posto sjedi dok 35 posto stoji. Kod izrazito jakih proljeva, stručnjaci za zdravlje preporučuju upotrebu vlažnog toaletnog papira kako biste izbjegli nadraživanje područja, ali ga i dalje očuvali čistim. Bide također može biti dobra opcija.

