Psihologinja otkrila osobine koje mogu ukazivati na autizam: 'Gotovo svi to rade'

Autizam je neurorazvojni poremećaj i predstavlja razliku u načinu funkcioniranja mozga vašeg djeteta, što utječe na njihov način povezivanja s okolnim svijetom. Ova razlika je urođena i nije povezana s vašim načinom roditeljstva, prehranom, cjepivima niti bilo čim što je vaše dijete doživjelo nakon rođenja.

Rani znakovi autizma uključuju ograničen kontakt očima i neverbalnu komunikaciju te ponavljajuće pokrete ili govor. Terapije ponašanja i druga podrška mogu pomoći djeci (i odraslima) s autizmom da se nose s izazovima, piše Cleveland Clinic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je 'stimming'?

Psihologinja Kim Sage podijelila je na svom TikTok profilu razne vrste "stimminga" - skupa samostimulirajućih radnji koje obično podrazumijevaju repetitivne pokrete ili zvukove, a koje osobe s autizmom mogu imati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NHS (Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva) navodi da je "stimming" vrsta ponavljajućeg ponašanja, a uobičajeni oblici takvog ponašanja uključuju: ljuljanje, skakanje, okretanje, udaranje glavom.

"Gotovo svi ljudi to rade, ali to ne znači da ste autistični, no među osobama s autizmom, samostimulirajuće radnje mogu biti vrlo smirujuće, regulirajuće i prilično uobičajene", objasnila je dr. Sage u opisu svog videa.

Primjeri 'stimminga'

Psihologinja je na TikToku podijelila osam uobičajenih osobina "stimminga":

Igranje s kosom

Igranje s nakitom

Okretanje deke

Igranje s kapicama olovaka

Grickanje noktiju/čišćenje kože

Stvaranje zvukova

Tapkanje noktima

Ponavljajuće izvođenje plesova, pjesama, stihova, popularnih zvukova

Foto: TikTok

Kada 'stimming' predstavlja opasnost?

Cleveland Clinic navodi da, iako "stimming" može izgledati čudno drugima, obično je bezopasan, drugačiji način obrade informacije. Ne biste ga trebali pokušavati zaustaviti ako ne uzrokuje štetu vama ili vašem djetetu. U većini slučajeva intervencija nije potrebna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, postoje situacije u kojima "stimming" može postati štetan ili opasan.

"Ponekad ljudi koji se upuštaju u ekstremno visoke stope ''stimminga'' imaju problema s pažnjom ili koncentracijom na bilo što drugo. To također može uzrokovati da postanete nesvjesni opasnih situacija oko sebe (npr. prometna ulica ili teška mehanizacija) ili da se ozlijedite (poput udaranja glavom)", objasnila je analitičarka ponašanja Laura Howk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako ste roditelj djeteta koje izvodi "stimming", Howk predlaže: "Preporučujemo korištenje općeg seta pitanja kako biste procijenili je li potrebna intervencija. Zapitajte se je li ovo ponašanje štetno za njih, pogađa li ovo ponašanje druge oko njih i izlaže li ih opasnosti, hoće li ovo ponašanje utjecati na njihovu sposobnost učenja, hoće li ovo ponašanje ometati ili utjecati na sposobnost drugih ljudi."

Alan Gardner ranije je progovorio o tome kako izgleda njegov život s autizmom.

"Mozak autista je drugačije povezan. Za neke od nas, šapat je istog intenziteta kao i vrisak. Vidim svaki kutak, svakog pauka u domu. Ne propuštam gotovo ništa. Ljudi s autizmom najtalentiraniji su, najvještiji ljudi, svi imaju interes za nešto. Neki mogu biti opsjednuti jednim stvarima ili mijenjati interese svaki tjedan. Njihov interes može biti dobar ili loš i može postati opsesija koja preuzima njihov život", rekao je za Home Care.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon što je poslan apel, stigao velik odaziv! U splitskoj bolnici operacije od danas idu po planu