Liječnici tvrde da sjedenje od osam sati slično djeluje na organizam kao jedna kutija cigareta. Također, znanstvena istraživanja sjedenje povezuju i s pojavom hemoroida, tim više što je uredski život preuzeo primat u sferi posla, piše Mondo.

Na pitanja koji su simptomi i zašto se hemoroidi javljaju ponovo nakon dugotrajnog liječenja, odgovorio je gastroenterolog dr. Srđan Marković za vrijeme gostovanja na Prvoj TV. Istaknuo je da hemoroide imaju svi i da su to normalne anatomske strukture u području anusa te da su oni sastavni dio probavnog takta.

"Problem nastaje kada dođe do njihove upale. To su tanke, nježne strukture vezivnog tkiva s krvnim žilicama na kraju. Imamo vanjske i unutarnje hemoroide. Tijekom dugotrajnog sjedenja dolazi do zadržavanja krvi u toj regiji u većoj mjeri i onda dolazi do upale", objasnio je dr. Marković.

Hemoroide svi imaju, to su normalne anatomske strukture u području anusa i sastavni su dio probavnog takta.

Krv u stolici je alarmantan simptom

Dodao je da su česti simptomi upaljenih hemoroida bol i krvarenje. U pitanju je upalno stanje uzrokovano zastojem krvi. Također, sastavni dio liječenja hemoroida su antibiotici.

"Liječenje može biti kirurško i nekirurško. Indikacija za kirurško liječenje je četvrti stadij, gdje se oni uopće ne mogu vratiti u analni kanal. Krv u stolici je alarmantan simptom i to nije normalno. Kod hemoroida je obično odvojeno. Prvo ide stolica, a onda se na kraju pojavi krv. Pacijenti obično imaju krv na toalet papiru", istaknuo je gastroenterolog te je objasnio što uzrokuje bolne hemoroide.

"Ako čovjek duže sjedi, ima opstipaciju (zatvor), ili nasljednu predispoziciju. Ta otežana pražnjenja i naprezanja dovode do pucanja hemoroida", rekao je doktor i dodao da nije poželjno dugo sjediti na WC školjci, čitati novine ili biti na mobilnom telefonu.

Također, pretilost i manje vlakana u hrani koja dovodi do zatvora i teškog pražnjenja crijeva dovodi do hemoroida.