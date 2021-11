"Postoji li posao koji te neće učiniti duševnim bolesnikom?", pitanje je koje je postavila jedna korisnica Reddita iz Hrvatske koju muči anksioznost i strah od psihičkog oboljenja na radnom mjestu.

"Svatko ima drugačiji stav o poslu, ali smatram da sam među onim ljudima kojima bilo kakav posao djeluje isto kao i svaki drugi i nikako ne uspijevam biti zadovoljna svojim životom jer mi posao tako utječe na način razmišljanja itd. Stoga me zanima tek toliko je li stvar u vrsti posla ili je možda stvar u mojoj psihi, i recimo da je stvar u vrsti posla, onda bi trebao postojati posao koji ne utječe toliko negativno na psihu. Svaki posao koji sam dosad radila djelovao je na mene deprimirajuće i izluđujuće (što je najbolje od svega, ne mislim na posao sam po sebi, ali u pola slučajeva se može tako i reći). U strahu od nekog psihičkog oboljenja mijenjala sam posao kad stvarno više nisam mogla izdržati taj pritisak, i svaki puta mi se činilo da bi taj drugi posao mogao biti drukčiji, sve dok nisam ostala neko vrijeme dok sam se upoznala s procesima i izazovima na tom poslu jer ne postoji drugi način za znati unaprijed da će to tako izgledati... Ionako sam povučeni tip osobe i iscrpljuje me okruženje 'timskog' rada i ljudi oko sebe, pogotovo ako su kupci, lol. Trenutno radim u struci samo zato što mi je to jedino preostalo i ne znam kako izdržati na tom poslu, makar znam raditi sve što treba. Mislim da je u pitanju kombinacija ionako nestabilne psihe sklone anksioznosti i toga da su situacije na svim poslovima 90 posto iste, a mogućnosti također", napisala je na Redditu.

Zdravstvenim djelatnicima je najteže?

U komentarima su joj se među prvima javili liječnici i medicinske sestre.

"Ja sam medicinska sestra i mislim da ću duševno oboljeti... Nadam se da neću to morati raditi do kraja života", komentar je koji je privukao puno pozornosti.

"Ja sam liječnik i duševno ću oboljeti, sestrama je zasigurno još gore", nadovezao se komentator.

"Ja sam sad u sali i otkad sam otišao iz hitne sam se doslovno preporodio, prestao pušiti, smršavio 30 kg, kosa mi više ne opada i tako. Nije idealan posao, ali nisam neka ambiciozna osoba, imam sređenu obitelj i trenutno mi je super", poručio je drugi.

"Žena mi je na intenzivnoj u jednom KBC-u, ja bih se ubio da moram tamo raditi, ali iz nekog razloga ona obožava taj posao i kaže da joj je intelektualno zahtjevan. Osim kad ju hite u COVID, to je je*ena katastrofa", napisao je korisnik.

Kako ignorirati radno okruženje?

Drugi smatraju da je sve stvar psihe i u preslagivanju prioriteta.

"Vjerujem da ipak postoji neki način za dolazak do financijske slobode i normalnog psihičkog stanja bez opterećenosti naizgled nepromjenjivom poslovnom situacijom, koja nažalost utječe i na život potpuno, pa baš zato i nije lako znati kako bar usmjeriti mindset za početak. Jedino znam da se treba sam izboriti za to", smatra komentator.

"Možda za početak si posložiti stvari u glavi da te boli briga za radnu okolinu? Ali kako to posložiti?", nadovezao se drugi.

"Nešto sa životinjama", jedan je od savjeta.

"Okani se Instagrama, Fejsa i sličnih s*anja, i živi život uživo", predložio je djevojci korisnik.

"Odrasti, suoči se s realnošću, radi nešto što te veseli, što može biti plaćeno, gledaj kako možeš steći znanje koje će ti u budućnosti osigurati da se ne moraš brinuti o parama", poruka je člana Reddita.

S kolegama je najteže

S druge strane, neki misle da su kolege zapravo najveći problem na radnom mjestu.

"Nije problem u struci, nego u ljudima. Puno je toksičnih okruženja zbog kojeg ćeš zamrziti i svoju struku dok radiš tu, tek kad nađeš posao s normalnim okruženjem osjetiš razliku. Ukratko, ljudi su gov*a. Anksiozne osobe poput tebe su dodatno osjetljive na to, traži pomoć/mijenjaj posao prije nego doživiš burnout", savjetovao joj je komentator.

"Vidim da si radila u trgovinama i skladištima. I u tome se može uživati. Npr. ljetos sam ušao u dućan u koji sam i inače išao i odmah mi je palo u oko kako je sve - uredno! Ono, netko je okretao etikete da budu posložene po svim OCD pravilima. Imali su neke studente na praksi ili kaj ja znam i netko si je dao truda. Uživancija od dućana, a inače neugledna poslovnica, ono, običan lokalni dućkas. No, ako si pak okružena debilima - to je jako teško i bolje je dati otkaz i pobjeći ako je ikako moguće nego ostati u gnijezdu kretena. To nije do tebe i ne okrivljuj sebe ako se radi o ovome", smatra drugi.

Isplati li se stres?

Drugi su joj savjetovali da pronađe posao koji će zadovoljiti njezine intelektualne potrebe.

"Što si sve radila i jesi li radila išta što okupira tvoje intelektualne potrebe/ima neku dubinu? Ja nisam mogao više od šest mjeseci raditi dok nisam našao posao koji je puno 'veći stres', puno 'naporniji' i koji će 'trebati raditi, nećeš moći odmarati cijeli dan' a ispada da je tako neki high energy posao baš ono što mi je trebalo da me stimulira", komentar je jednog korisnika.

Bilo je onih koji su joj poručili da sa stresom dolaze nagrade poput veće plaće, no drugi misle kako se to jednostavno ne isplati. Neki su bili na sličnom tragu i predložili joj da otvori nešto svoje budući da je slastičarka po struci.

"Tko želi očuvati mentalnu stabilnost otvorit će nešto svoje. Radio sam 10 godina s kolegama i šefovima i ne bih više nikad mogao", jedan je od takvih komentara.

"To nije stresno? Mislim da ju anksioznost je*e, a ona ne nestane ako si privatnik", nadovezao se drugi korisnik.

"Premekana si + spoznala si da su 70 posto ljudi na ovom svijetu gov*ari kakve ni mati ne bi poželjela", komentar je s kojim su se mnogi složili.