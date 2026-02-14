Popularna prehrana mogla bi smanjiti rizik od moždanog udara

Žene koje slijede mediteranski način prehrane mogu imati manji rizik od moždanog udara, ističe se u istraživanju objavljenom u časopisu Neurology Open Access. Studija je pronašla snažnu vezu između ove prehrane i smanjenog rizika od moždanog udara, iako ne pokazuje da prehrana izravno sprječava moždane udare. Umjesto toga, identificira povezanost između prehrambenih navika i dugoročnih zdravstvenih ishoda.

Istraživači su primijetili niže stope moždanog udara općenito među ženama koje su se najviše pridržavale mediteranske prehrane. To je uključivalo i ishemijske i hemoragijske moždane udare. Ishemijski moždani udari nastaju kada je protok krvi u dio mozga blokiran i najčešći su oblik moždanog udara. Hemoragijski moždani udari nastaju kada krvna žila pukne i uzrokuje krvarenje u mozgu.

Mediteranska prehrana usredotočuje se na konzumiranje puno povrća, voća, mahunarki i ribe, uz zdrave masti poput maslinovog ulja. Ograničava hranu poput mliječnih proizvoda, mesa i namirnica bogatih zasićenim masnim kiselinama.

"Naši nalazi podupiru sve više dokaza da je zdrava prehrana ključna za prevenciju moždanog udara. Posebno nas je zanimalo da se ovaj nalaz odnosi na hemoragijski moždani udar, budući da je malo velikih studija proučavalo ovu vrstu moždanog udara", rekla je autorica studije Sophia S. Wang, dr. sc., iz Sveobuhvatnog centra za rak City of Hope (Duarte, Kalifornija).

Studija je obuhvatila 105.614 žena koje na početku istraživanja nisu imale povijest moždanog udara i prosječne su dobi od 53 godine. Svaka je sudionica na početku studije ispunila detaljan upitnik o prehrani. Istraživači su zatim dodijelili ocjenu od nula do devet na temelju toga koliko se prehrana svake osobe podudarala sa smjernicama mediteranske prehrane.

Foto: Shutterstock

Fascinantni nalazi studije

Sudionice su dobile jedan bod za konzumaciju cjelovitih žitarica, voća, povrća, mahunarki, maslinovog ulja i ribe u količini većoj od populacijskog prosjeka, kao i za umjerenu konzumaciju alkohola. Također su zaradile bod za konzumiranje manje crvenog mesa i mliječnih proizvoda od prosjeka. Oko 30 posto sudionica postiglo je rezultat između šest i devet, što ih svrstava u najvišu skupinu. Ostalih 13 posto postiglo je rezultat između nula i dva, što ih svrstava u najnižu skupinu.

Sudionice su praćene u prosjeku 21 godinu. Tijekom tog razdoblja, istraživači su zabilježili 4083 moždana udara, uključujući 3358 ishemijskih moždanih udara i 725 hemoragijskih moždanih udara. Među ženama u skupini s najvišim rezultatom prehrane dogodilo se 1058 ishemijskih moždanih udara, u usporedbi s 395 slučajeva u najnižoj skupini. Kod hemoragijskog moždanog udara prijavljeno je 211 slučajeva u najvišoj skupini i 91 u najnižoj skupini.

Nakon što su uzeti u obzir drugi čimbenici rizika za moždani udar poput pušenja, tjelesne aktivnosti i visokog krvnog tlaka, razlike su bile značajne. Žene s najvišim rezultatima mediteranske prehrane imale su 18 posto manju vjerojatnost da će doživjeti moždani udar od onih s najnižim rezultatima. Njihov rizik od ishemijskog moždanog udara bio je 16 posto niži, a rizik od hemoragijskog moždanog udara bio je 25 posto niži.

"Moždani udar je vodeći uzrok smrti i invaliditeta, stoga je uzbudljivo pomisliti da bi poboljšanje naše prehrane moglo smanjiti rizik od ove razorne bolesti. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi i kako bi nam pomogli da razumijemo mehanizme koji stoje iza njih kako bismo mogli identificirati nove načine sprječavanja moždanog udara", rekla je Wang.

Jedno od ograničenja studije je to što su informacije o prehrani bile samoprijavljene, što znači da se neke sudionice možda nisu točno prisjetile svojih prehrambenih navika, piće Science Daily.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'