Pogledajte kako je ova cura u samo dvije godine promijenila svoj izgled. I ne, nije smršavjela

Iako su društvene mreže preplavljene curama koje su svoj život posvetile fitnessu, kao i onima koje su u najboljoj formi svoga života, ovo je potpuno drugačija priča.

Trbušni mišići me nisu činili sretnom

26-godišnja Jolene Nicole Jones dolazi iz Montane i bivša je bodybuilderica. Za natjecanje 2015. godine smršavjela je 9,5 kilograma kako bi se plasirala među najbolje u svojoj kategoriji. Ovo je bio njezin tadašnji život, a nedavno je na svojem Facebook profilu objavila fotografiju sebe prije i sada, dvije godine nakon, uz prigodno objašnjenje.

"Od bodybuilderice do ljubiteljice svojeg tijela. Ovo nije tipična fotka transformacije. Prije sam mjerila sve što unosim u sebe i bila na posebnom režimu prehrane, a uzimala sam i proteine. Neki bi zlobno rekli kako sam se zapustila u dvije godine, ali moja trenutna sreća nema cijene. Ja ovo nazivam pronalaskom sebe. Shvatila sam da mogu imati više od jedne strasti u životu bilo to planinarenje ili uživanje u pivu s prijateljima.

Trbušni mišići me nisu usrećivali. Nikada nisam bila dovoljno dobra i uvijek sam htjela više. Danas sam s prijateljima bila na raftingu i uživala u hrani nad kojom bi stara ja slinila i ne bi ju taknula. Tvoje je tijelo doslovno jedina stvar koju imaš cijeli život. Sreća ne ovisi o brojci na vagi ili o težini utega koje možeš podići. Moja sreća se mjeri onima kojima sam okružena i osmijehom na njihovom licu."

