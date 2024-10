Jelena je u 38. dobila rak dojke: 'Nisam napipala kvržicu, ali ovo mi je bilo čudno'

Jelena Vujović, novinarka iz Novog Sada, u 38. godini je saznala da boluje od raka dojke. Svoje je iskustvo ispričala za srpski Telegraf, nakon što je iz bitke s opakom bolešću izašla kao pobjednica, želeći da to bude poticaj svim ženama da redovito odlaze ne preventivne preglede. Kaže da joj je upravo takav pregled spasio život.

"Kao da mi je neki unutarnji glas rekao da trebam redovito ići na preglede, kao da sam nešto osjetila. Meni je definitivno preventivni pregled spasio život", ovim je riječima započela svoju inspirirajuću ispovijest.

''To je stravična vijest, nitko vas za takvo što nije pripremio. Ja sam u tom trenutku imala dijete od godinu i pol i dojila sam. Ne da nisam znala kakva je to borba, nego nisam ni znala što me je snašlo. U mojoj obitelji nitko nije imao karcinom dojke. Naviku odlazaka na preglede usadila mi je moja majka. Nekako vjerujem da je odlazak liječniku poput održavanja osobne higijene. Od svoje 25. godine redovito odlazim na preglede dojki, kod ginekologa i zubara'', kaže Jelena.

Bitka s rakom trajala je osam mjeseci. Kaže kako u trenucima dok je primala terapiju nije bila ni svjesna koliko joj je zapravo loše i koliko je terapija iscrpljuje. No, objasnila je i što joj je u procesu liječenja, osim iscrpljujuće terapije, bilo najteže.

Bolest je za nju prošlost

''Najstresnija je bila neizvjesnost i strah jer nisam znala kako će moj organizam reagirati na terapije i kako ću ih podnijeti. Stresno je bilo i opadanje kose, iako sam to najlakše podnijela. No, kvaliteta života zapravo mi se nije promijenila, možda je sada i bolja jer sam počela redovito trenirati i zdravije se hraniti'', priča ova hrabra žena, koja ističe kako sada, kada je bolest za nju prošlost, može reći da živi sasvim normalan život.

Ona ističe kako joj je u borbi s bolešću jako značila i podrška najmilijih. ''Da nije bilo podrške obitelji i prijatelja, sve bi bilo puno teže. Ne može nitko sam voditi tu bitku, a i ne treba'', kazala je za Telegraf.

Jelena priča i kako je doživjela trenutak u kojem je saznala da je ponovno zdrava. ''Plakala sam kao kiša. Kad mi je liječnica rekla da se više nećemo viđati, ja sam samo plakala. I danas kad se vratim s pregleda na kojem mi kažu da je sve u redu, preplave me emocije i svaki put plačem.''

Jelena svojom pričom želi ukazati na važnost preventivnih pregleda kako nijedna žena ne bi došla u situaciju da bude prekasno. ''Ja nisam napipala ništa na grudima, mada mi je koža na mjestu gdje je bio tumor bila drugačija, izgledalo je poput celulita. Bilo koju promjenu da uoče, žene bi odmah trebale otići na pregled', apelira ova mlada žena.

''Kao da sam kasnije shvatila da sam ja dobila rak jer sam dovoljno glasna da ću, kad ga prebolim i ozdravim, baš ja biti ta koja će moći ukazivati ženama na to koliko je prevencija zapravo važna. Samo želim poručiti svim ženama kako je jako važno da rade samopreglede te da redovito idu liječniku, jer i meni je preventivni pregled zapravo spasio život'', zaključuje Jelena za Telegraf.

