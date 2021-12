Omikron varijanta koronavirusa proširila se svijetom brzinom munje otkako je prvi put otkrivena u Južnoj Africi. Ipak, ta je varijanta koronavirusa još uvijek velika nepoznanica, a kako bi se utvrdile karakteristike omikrona, kao i reakcija na postojeća cjepiva, potrebno je više podataka. Nedvojbeno je jedino to da se omikron brže prenosi od svih prethodnih sojeva, uključujući i alfa i delta varijantu.

Omikron je dosad otkriven u najmanje 89 zemalja, a zemlje poput Nizozemske, Njemačke i Južne Koreje ponovno su uvele stroga ograničenja i mjere izolacije kako bi usporile njegovo širenje.

Prema britanskoj zdravstvenoj sigurnosnoj agenciji (UKHSA), Velika Britanija je do sada zabilježila 14 smrtnih slučajeva od nove varijante i više od 60.000 potvrđenih slučajeva, dok su se ukupni slučajevi koronavirusa više nego udvostručili, popevši se na pandemijski maksimum od 93.045 prošlog petka, piše Independent.

Kraći interval inkubacije

Jedna stvar koja je postala jasna tijekom posljednjih nekoliko tjedana jest kako se varijanta omikrona razlikuje od originalnog soja covida.

Dok je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procijenila da je potrebno između dva dana do dva tjedna da se simptomi materijaliziraju u slučajevima ljudi zaraženih prvim sojem koronavirusa, smatra se da se varijanta omikron inkubira mnogo brže, bliže tri do pet dana.

"Nedavna analiza UKHSA sugerira da bi interval između infekcije i zaraznosti mogao biti kraći za omikron nego za delta varijantu", rekao je britanski ministar zdravstva Sajid Javid zastupnicima 6. prosinca. To bi objasnilo zašto se omikron proširio tako brzo i uspješno jer kratkoća razdoblja inkubacije daje oboljelima kraći interval između sumnje da su se zarazili virusom i razbuktavanja zaraze, što čini manje vjerojatnim da će pozitivan rezultat testa biti zabilježen na vrijeme da upozorite druge, uđete u izolaciju i spriječite prenošenje zaraze.

Kraće razdoblje inkubacije "čini virus mnogo težim za kontrolu", upozorila je za Atlantic Jennifer Nuzzo, epidemiologinja iz Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins.

Razlika u dosadašnjim simptomima

Još jedan aspekt omikrona koji ga čini potencijalno težim za otkrivanje od drugih sojeva je taj što se njegovi simptomi donekle razlikuju od triju primarnih indikatora na koja smo navikli: kašalj, groznica i bilo kakav gubitak osjeta okusa ili mirisa.

Za razliku od toga, rani znakovi upozorenja za novu varijantu uključuju grebanje u grlu, bol u donjem dijelu leđa, curenje ili začepljen nos, glavobolju, bolove u mišićima i umor, kihanje i noćno znojenje.

Trenutni dokazi iz slučajeva omikrona analiziranih u Britaniji pokazuju da će se pacijenti oporaviti u prosjeku u roku od pet do tjedan dana, iako neki od simptoma poput kašlja i umora mogu trajati dulje. Kratkoća daha također je zabilježena u težim slučajevima, za koju se vidi da traje čak 13 dana nakon toga.

Obično se smatra da su oboljeli od koronavirusa zarazni za druge otprilike dva dana prije početka pojavljivanja prvih simptoma i oko 10 dana nakon toga.

Ako vjerujete da imate simptome bilo omikrona ili još uvijek dominantne delta varijante, trenutni savjet NHS-a je da napravite PCR test što je prije moguće i da se samoizolirate kod kuće kako biste zaštitili druge.

Znanstvenici stoga naglašavaju važnost booster doze, budući da su studije pokazale da će tri doze cjepiva vjerojatno ponuditi daleko veći stupanj imuniteta protiv novog soja koronavirusa. Također, britanski ministar zdravstva kazao je da "u ovoj pandemiji nema jamstava", zbog čega se i dalje savjetuje pridržavanje trenutnih epidemioloških ograničenja, uključujući nošenje maski na javnim mjestima, odustajanje od nepotrebnih druženja u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika te da budu krajnje oprezni, piše Independent.

Dobra je vijest za Hrvatsku što se ovaj soj, prema službenim informacijama, nije proširio u Hrvatskoj. Imali smo zabilježenih slučajeva, ali oni su uspješno izolirani.