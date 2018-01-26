Pet svakodnevnih navika koje utječu na nastanak hemoroida
Hemoroidi su vrlo česta pojava kod velikog broja ljudi. Dok su im
neki genetski podložni, kod drugih na razvoj hemoroida
uvelike utječu životne navike.
1. Predugo sjedenje na WC-u
"Što dulje sjedite na zahodskoj školjci, sve se više krvi nakuplja u venama oko rketuma te se, zahvaljujući gravitaciji, stvara i sve više pritiska. To dovodi do upale uslijed koje nastaju hemoroidi", objašnjava kirurg i proktolog Mitchell Bernstein.
2. Predugo 'trpite' i odlažete veliku nuždu
Ako predugo čekate s odlaskom na WC, stolica će biti suha i tvrda i iziritirat će izložene i osjetljive vene te dovesti do pojave hemoroida. Jedna od funkcija debelog crijeva je odstranjivanje vode iz fekalija. Ukoliko obavite nuždu kada tijelo tood vas zatraži, sve će biti u redu. No, ukoliko to odlažete, crijevo će izvući vodu iz stolice te će vam bit teže obaviti nuždu.
3. Previše se napinjete
Ukoliko se previše silite izbaciti stolicu, može doći do iritacije vena i do krvarenja. Također može doći do izbacivanja unutarnjih hemoroida. Stoga, opustite se na WC-u.
4. Ne unosite dovoljno tekućine i vlakana u organizam
Vlakna i tekućina pomažu crijevima da se prazne te ih čine glatkima i elastičnima.
5. Prenaporno vježbate
Forsiranje čučnjeva te napinjanje kod ostalih vježbi može dovesti do pojave hemoroida. Postepeno pojačavajte intenzitet vježbanja kako bi sačuvali svoje zdravlje.
7 simptoma raka debelog crijeva koje nikad ne biste smjeli ignorirati
Dugo sjedite i čitate na zahodu? Prestanite to raditi odmah!
Pazite, laksativi mogu povećati rizik od nekih vrsta karcinoma
Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!