Pet svakodnevnih navika koje utječu na nastanak hemoroida

Hemoroidi su vrlo česta pojava kod velikog broja ljudi. Dok su im neki genetski podložni, kod drugih na razvoj hemoroida uvelike utječu životne navike. Ovih pet svakodnevnih navika može dovesti do pojave hemoroida, piše Men's Health.

1. Predugo sjedenje na WC-u

"Što dulje sjedite na zahodskoj školjci, sve se više krvi nakuplja u venama oko rketuma te se, zahvaljujući gravitaciji, stvara i sve više pritiska. To dovodi do upale uslijed koje nastaju hemoroidi", objašnjava kirurg i proktolog Mitchell Bernstein.

2. Predugo 'trpite' i odlažete veliku nuždu

Ako predugo čekate s odlaskom na WC, stolica će biti suha i tvrda i iziritirat će izložene i osjetljive vene te dovesti do pojave hemoroida. Jedna od funkcija debelog crijeva je odstranjivanje vode iz fekalija. Ukoliko obavite nuždu kada tijelo tood vas zatraži, sve će biti u redu. No, ukoliko to odlažete, crijevo će izvući vodu iz stolice te će vam bit teže obaviti nuždu.

3. Previše se napinjete

Ukoliko se previše silite izbaciti stolicu, može doći do iritacije vena i do krvarenja. Također može doći do izbacivanja unutarnjih hemoroida. Stoga, opustite se na WC-u.

4. Ne unosite dovoljno tekućine i vlakana u organizam

Vlakna i tekućina pomažu crijevima da se prazne te ih čine glatkima i elastičnima.

5. Prenaporno vježbate

Forsiranje čučnjeva te napinjanje kod ostalih vježbi može dovesti do pojave hemoroida. Postepeno pojačavajte intenzitet vježbanja kako bi sačuvali svoje zdravlje.

