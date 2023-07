Demencija je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu, a sa sobom donosi bol i patnju i onima koji je imaju i onima oko njih. Sve dok se ne otkrije lijek, postojanje načina da se stanje uoči što je ranije moguće daje ljudima najbolju šansu za upravljanje i ublažavanje simptoma.

Način vožnje otkriva demenciju

Gubitak pamćenja čest je znak kojeg je većina ljudi svjesna. No, jeste li često mogli uočiti demenciju kod nekoga po načinu na koji vozi?

Prema Nacionalnom institutu za starenje, osobe koje pate od demencije mogu početi dobivati puno prometnih kazni jer njihova vožnja postaje manje sigurna i nestalnija.

Neke od opasnih pogrešaka na cesti su brkanje papučice kočnice i gasa, naglo mijenjanje trake, prebrza ili prespora vožnje. Nova udubljenja ili ogrebotine na automobilu ili višestruki slučajni promašaji ili sudar predstavljaju očigledne znakove.

Kao što je potrebno puno vremena za obavljanje jednostavnog posla i nemogućnost objašnjenja zašto. Jednostavni i poznati zadaci, poput vožnje, mogu postati izazov za one koji pate od demencije jer se funkcija mozga i kognitivna aktivnost počnu pogoršavati. To se može dogoditi iznenada ili tijekom vremena i dovesti do jednostavnih zadataka ili osnovnih rutina koje neočekivano zahtijevaju puno razmišljanja i energije. Rizik od demencije može se akumulirati tijekom života i djelomično je uvjetovan genetikom koju nije moguće promijeniti. Trenutačno ne postoji lijek niti način usporavanja smrtonosne bolesti koja oboljelima oduzima pamćenje, inteligenciju i fizičku snagu.

Lijek protiv demencije

Ovog tjedna dokazano je da lijek protiv demencije djeluje u "probojnom" kliničkom ispitivanju. Ispitivanja lijeka pod nazivom donanemab dokazano usporavaju bolest - najavljujući "novu eru u kojoj bi mogla postati izlječiva".

Rani znakovi stanja uključuju: gubitak pamćenja, poteškoće s koncentracijom, teško vam je obavljati poznate dnevne zadatke, kao što je zbunjenost oko ispravnog sitniša prilikom kupnje, teško praćenje razgovora ili se teško pronalazi prava riječ, zbunjenost oko vremena i mjesta i promjene raspoloženja.

Različite vrste demencije mogu različito utjecati na ljude i svatko će doživjeti simptome na svoj način, piše The Sun.

