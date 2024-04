Nekoliko ružnih bijelih ljuskica ne moraju predstavljati ništa više od bezopasne prhuti.

Prhut je najčešće stanje vlasišta, koje pogađa 50 posto stanovništva u nekom trenutku života, ali ako vidite upalu, krv ili boju u svojim ljuskicama, to može biti ozbiljnije stanje vlasišta koje može u gorem slučaju dovesti do gubitka kose.

Do ovih problema s vlasištem može doći ako idete spavati s vlažnom kosom ili koristite suhi šampon češće nego što ste trebali.

Koji su simptomi prhuti?

Svjesni smo da su bijele ili sive ljuskice na vlasištu, u kosi ili na ramenima znak prhuti. Uzrok nema nikakve veze s lošom higijenom, ali stres, hormonalne promjene, prehrana pa čak i vremenske prilike mogu igrati važnu ulogu.

Trihologinja (odnosno stručnjakinja za kosu i vlasište) Annabel Kingsley kaže: "Ono se obično smatra problemom suhe kože, ali prhut se češće povezuje s masnom kožom. Višak masnoće i kombinacija gljivica Malassezia, koji su na našoj koži, razmnožavaju se i uzrokuju ubrzanu izmjenu stanica kože, što se pojavljuje kao ove ljuskice na vlasištu."

Kako liječiti prhut?

“Često perite kosu, i to svaki drugi dan. Vlasište se uz prhut stalno masti i ako perete kosu samo jednom ili dvaput tjedno, takvo stanje će se nastaviti", kaže trihologinja Eva Proudman.

Triholozi su se složili da je šampon koji sadrži pirokton olamin, antimikrobni sastojak, vrlo učinkovit u liječenju prhuti.

Liječnik opće prakse ili triholog morat će osobno pregledati vaše vlasište jer mnogi od najčešćih problema i stanja s vlasištem imaju slične ili identične simptome.

Ovo su najčešća stanja vlasišta koja se viđaju u bolnicama kako biste znali na što trebate paziti.

1. Seboroični dermatitis

Možete ga prepoznati po ljuskicama koje su bijele, žute ili crvene, i izgledaju kao veći komadi ljuskica na vlasištu koje je teže skinuti.

Seboroični dermatitis je relapsirajuće upalno ili kronično stanje vlasišta koje može jako svrbjeti. U svom težem obliku, također može zahvatiti druge dijelove tijela poput obrva, nazalnih nabora i gornje usne.

“Nije zarazno. Ne možete ga dobiti od druge osobe. Uzrok mogu biti geni", poručuje Proudman.

Stres, hormonalne promjene i klima mogu uzrokovati pretjerani rast Malassezije što dovodi do ove gljivične infekcije. Ipak, neki lijekovi i medicinska stanja poput HIV-a ili Parkinsonove bolesti također mogu biti okidači.

2. Psorijaza vlasišta

Psorijaza vlasišta izgleda poput debljih, suhih, hrapavih srebrnastih ljuskica, uz koje se javlja crvenilo i upala. Često se nalazi na potiljku, oko linije kose i iza ušiju. Svrbež može biti neugodna, a čeprkanje i češanje dovodi do krvarenja.

"Psorijaza vlasišta je autoimuno stanje u kojem se koža razmnožava pet puta brže nego što bi trebala, uzrokujući nakupljanje stanica kože koje se nazivaju psorijatičnog artritisa ", objašnjava Eva.

Znanstvenici su otkrili da se psorijaza prenosi u obitelji, pa ako je ima član vaše obitelji, imate veće šanse da je i vi dobijete. Uzroci se razlikuju od osobe do osobe, ali uključuju stres, infekcije, promjene vremena i stil života.

3. Folikulitis

Folikulitis izgleda poput malih crvenih kvržica koje djeluju poput akni, a mogu biti i smeđe ranice.

“Folikulitis je upala i infekcija folikula dlake. Javlja se kada je folikul dlake oštećen ili blokiran”, objašnjava Eva.

Folikul dlake je pora koja okružuje korijen dlake. To se može dogoditi nakon brijanja ili šišanja, kao i nakon češanja vlasišta koje svrbi. Tada se može zaraziti bakterijama što dovodi do rana koje mogu krvariti.

Kako liječiti uobičajena stanja vlasišta?

Ne samo da ova stanja vlasišta mogu biti neugodna ili čak bolna, mogu utjecati i na to kako se osjećamo, što dovodi do osjećaja neugodnosti i tjeskobe, a ako se ne liječi, učestali svrbež i češkanje u kombinaciji sa stresnim uvjetima mogu dovesti do gubitka kose.

Nakon što tretirate vlasište i očistite ga, u većini slučajeva se ponovno može pojaviti.

Vaš liječnik opće prakse ili triholog pomoći će vam da izradite plan kako bi stavili ovo stanje pod kontrolu pomoću šampona, krema i lokalnih steroida koji se izdaju na recept, piše The Sun.

