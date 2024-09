Ova poslastica nekima je grešno zadovoljstvo, a pomaže kod anemije: Trik je u ovome

Čokolada je mnogima grešno zadovoljstvo, a posebice onima na dijeti. No, ne mora nužno biti tako. Trik je u tome da pojedete razumnu količinu i pravu vrstu te poslastice, a jedna od njih, pored ostalog, može vam pomoći i kod anemije.

Ako ste anemični, važno je usredotočiti se na prehranu bogatu željezom i hranjivim tvarima koje pomažu u apsorpciji željeza kako biste povećali razinu crvenih krvnih stanica i hemoglobina. Tamna čokolada poznata je po svojim zdravstvenim benefitima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona može biti korisna kod anemije jer je dobar izvor nehem željeza. Što je tamnija čokolada, s većim postotkom kakaa, to je veća koncentracija željeza. Primjerice, tamna čokolada s više od 70 posto kakaa može pružiti značajne količine ovog minerala.

"Ako ste ljubitelj tamne čokolade, sada imate još jedan razlog da pojedete svoju omiljenu slasticu. Otprilike jedna mala pločica od 85 grama može pružiti od 5,38 do 10,12 miligrama željeza. Obavezno se odlučite za pravu tamnu čokoladu, koja bi trebala sadržavati najmanje 45 posto čvrste tvari kakaovca", navodi Healthline.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Tamna čokolada je bogata i antioksidansima poput flavonoida, koji mogu pomoći u smanjenju upala i poboljšanju cirkulacije, što može pozitivno utjecati na zdravlje krvi. Ona sadrži i magnezij, koji podržava funkciju crvenih krvnih stanica.

Preporučene dnevne doze željeza

Za bolju apsorpciju željeza iz tamne čokolade, preporučljivo je konzumirati je uz hranu bogatu vitaminom C, kao što su naranče ili jagode.

Iako tamna čokolada može pomoći u povećanju unosa željeza, treba je konzumirati umjereno zbog visokog udjela kalorija i masti te se ne treba oslanjati samo na nju kao glavni izvor željeza.

Važno je napomenuti da se željezo iz biljne hrane (nehemsko željezo) apsorbira manje učinkovito nego željezo iz životinjskih izvora (hemsko željezo). Količina tog minerala koja je potrebna dnevno varira ovisno o dobi, spolu i individualnim potrebama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Općenito, preporučene dnevne doze željeza za djecu su od sedam miligrama do 15 miligrama, no to ovisi o dobi. Muškarcima treba oko osam miligrama željeza dnevno, dok ženama treba od osam do 18 miligrama, ovisi o njihovoj dobi. Trudnicama treba oko 27 miligrama željeza dnevno.

Ako sumnjate na anemiju, javite se svom liječniku opće prakse koji će vas uputiti na pretrage krvi i odrediti terapiju te posavjetovati vas o prehrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Talibani uspjeli nadmašiti sami sebe! Evo što su sada zabranili ženama