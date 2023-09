Zbog toga što doprinosi sitosti i daje energiju, slanina je vrlo tražen proizvod iako izaziva grižnju savjest zbog straha od masnoće i moždanog udara. Međutim, morski plodovi sadrže više kolesterola od slanine, rekla je nutricionistica i dijetetičarka Milka Raičević za RTS.

Morski plodovi su opasni

"U slanini ima samo dva posto loših nezasićenih masti, a mononezasićenih masnih kiselina ima tri puta više nego što ih ima u morskim plodovima", objasnila je nutricionistica.

"Naš organizam je kompjuter. On zna kako se namučio da sačuva tu masnoću. Sljedeći put kada krenete na dijetu, on važe, skuplja i ne dozvoljava da se to lako pusti iz organizma", naglasila je Raičević.

Važan način pripreme

"Kada kuhate slaninu, izbacite početnu masnoću. Lakše možete termički obraditi slaninu kada je prosušite", objašnjava nutricionistica.

Najnovija istraživanja pokazuju da prehrana bogata masnoćama stimulira centar u mozgu zadužen za užitak. Možda nećemo postati ovisni, ali svako uživanje u hrani nas može navesti da pretjeramo, prenosi RTS.

