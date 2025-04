Opaka bolest smatrala se izumrlom, a sada opet uzrokuje smrt: Javlja se i u Hrvatskoj

Dvoje djece umrlo je u Americi zbog zaraze ospicama, drugo je preminulo u četvrtak zbog zatajenja pluća, objavile su zdravstvene vlasti. Riječ je o osmogodišnjoj djevojčici koja je preminula na sjeverozapadu Teksasa, ranije nije imala zdravstvenih problema, ali nije bila cijepljena.

Bolest je buknula u Teksasu i poprimila razmjere epidemije. Ove je godine u SAD-u zabilježeno više od 600 slučajeva ospica, uključujući gotovo 500 samo u Teksasu od kraja siječnja. Prvo necijepljeno dijete umrlo je u Lubbocku krajem veljače, što je tada bio prvi smrtni slučaj povezan s ovom bolešću u gotovo deset godina u toj zemlji, a koju su 2000. proglasili iskorijenjenom zahvaljujući cijepljenju.

Sada ova bolest izaziva zabrinutost i u SAD-u i Kanadi gdje su također zabilježili više od 600 slučajeva zaraze, najviše na području Ontarija.

Što su ospice?

Kako je objavio Zavod za javno zdravstvo dubrovačko-neretvanske županije na svojim stranicama, ospice su vrlo zarazna virusna bolest, karakterizirana osipom, kašljem, curenjem iz nosa, iritacijom očiju i visokom tjelesnom temperaturom. Najčešće se javljaju u kasnu zimu i rano proljeće.

Koji je uzročnik ospica?

Uzročnik je virus morbila.

Koji su simptomi ospica?

Nakon prosječne inkubacije od 10 do 12 dana prvo se javlja povišena tjelesna temperatura, zatim curenje iz nosa, suhi kašalj te crvenilo i suzenje očiju. Također, pojavljuju se karakteristične Koplikove pjege (sitna bijela zrnca) na sluznici usne šupljine s unutrašnje strane obraza. Nakon par dana javlja se specifičan osip po koži, najprije iza ušiju i po licu, koji se postupno širi od glave, preko trupa do ekstremiteta. Od zaražavanja do pojave osipa prođe najčešće 14 dana (od 7 do 21 dan). Osip traje 4-5 dana, a potom izblijedi.

Kako se prenose ospice?

Ospice se prenose kapljičnim putem (virus se širi govorom, kašljanjem i kihanjem), odnosno izravnim kontaktom s bolesnikom tj. njegovim sekretima iz usta i nosa, ali i preko predmeta kontaminiranih kapljicama zaražene osobe. Izvor zaraze je bolesnik 4 dana prije i 4 dana nakon izbijanja osipa. Budući da se virus vrlo lako prenosi s čovjeka na čovjeka, zarazit će se više od 90 % osoba koje su bile u kontaktu s bolesnikom ako nisu cijepljene ili nisu preboljele ospice. Virus može preživjeti 2 sata na površinama i predmetima.

Tko može oboljeti od ospica?

Od ospica mogu oboljeti sve osobe koje ili nisu preboljele ospice ili nisu uspješno cijepljene dvjema dozama cjepiva. Djeca majki koje su preboljele ospice ili su cijepljene protiv ospica, mogu biti zaštićena od ospica u prvih nekoliko mjeseci života. Jedna doza cjepiva pruža zaštitu u 95 % cijepljenih, a dvije doze u više od 99 % cijepljenih.

Mogu li se javiti komplikacije?

Oko 17 posto oboljelih ima jednu ili više komplikacija bolesti kao što su upala uha, upala pluća, febrilne konvulzije (grčenje uslijed visoke temperature), proljev ili upala mozga (encefalitis). Najčešća komplikacija, upala pluća, javlja se u oko 6 do 13 posto oboljelih i vodeći je uzrok smrtnosti od ospica. Prema posljednjim podacima u Europskoj uniji godišnje se registrira 1 umrli na tisuću oboljelih od ospica. U najvećem riziku od komplikacija i smrti su mala djeca do 2 godine, trudnice te osobe s oštećenim imunološkim sustavom. Mjesecima nakon preboljenja ospica, osoba ima narušen imunološki sustav, a kod malog se broja oboljelih godinama nakon preboljenja može javiti smrtonosna komplikacija na mozgu - SSPE (subakutni sklerozirajući panencefalitis).

Kako se liječe ospice?

Nema specifičnog lijeka protiv ospica. Bolest se liječi simptomatski, a u slučaju komplikacija provode se razne metode liječenja.

Može li se spriječiti obolijevanje od ospica?

Da. Najučinkovitija mjera prevencije je cijepljenje. Cijepljenje protiv ospica provodi se kombiniranim cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole. U Hrvatskoj se cijepljenje provodi u dvije doze; prva doza nakon navršene prve godine života i druga doza pri upisu u prvi razred osnovne škole. Ako se postigne procijepljenost populacije veća od 95 % smatra se da se bolest ne može javiti u epidemijskom obliku. Cjepivo protiv ospica u svijetu je u uporabi 50 godina i pokazalo se vrlo sigurnim i učinkovitim.

Ospice u Hrvatskoj

Bolest se posljednjih godina pojavljuje i u Hrvatskoj, lani je u prvoj polovici godine bilo zabilježeno 18 slučajeva i više od polovice bilo je uvezenih slučajeva, odnosno pojedinci su se zarazili u inozemstvu. Jedan dio zaraženih bolest je prenijelo na necijepljene članove obitelji, a za dio zaraženih nije se moglo utvrditi gdje su se zarazili, objavio je lani Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

