Živimo u vremenu izazova u kojemu raste učestalost psihičkih problema i mentalnih poremećaja. I iako je zbog toga njihova vidljivost veća, moglo bi se raspravljati je li stigma vezana uz njih manja. Jer oboljeli se često osjećaju manje vrijedno, nekompetentno i kao da imaju nešto za kriti.

No, mentalna se bolest ili psihički poremećaj može dogoditi svakome - pogodi li nas prava kombinacija izazova koja će u nama stisnuti najslabije karike. Znaju to i najveći celebrityji, koji unatoč svim blagodatima u kojima žive, nisu izbjegli ovu pošast. Mlađa generacija umjetnika o tome otvoreno govori, pa iskustva depresije, anksioznosti, suicidalnosti iskreno opisuju u svojim pjesmama.

Život iz snova?

Shawn Mendes je, primjerice, opisao svoja stanja teške anksioznosti u pjesmi "In my Blood". Tekst ove pjesme je vrlo iskren prikaz mentalnih teškoća koji mu je, međutim, i pomogao da nađe izlaz. Danas kaže da se dobro nosi s tjeskobom, no kako bi volio da je kao 15-godišnjak mogao čuti takvu pjesmu i osjetiti da nije usamljen u onome što je prolazio.

Ariana Grande je otvoreno govorila o svojoj depresiji, anksioznosti i paničnim napadajima, ne skrivajući da je neke susrete s obožavateljima morala otkazati upravo zbog ovih problema. Oni su se pogoršali nakon bombaškog napada na njezinu koncertu u Manchesteru, na kojem je poginulo 22 ljudi, a 116 ih je bilo ozlijeđeno. U jednom je intervjuu je izjavila kako osjeća krivnju zbog problema s anksioznošću jer "živi život iz snova, o kojemu mnogi samo mogu sanjati".

Strah od ljudi

Ed Sheeran je otvoren oko svoje socijalne fobije i priznao je da je zatražio stručnu pomoć i na terapije odlazio osam godina. Sheeran je objasnio da je klaustrofobičan i da ne voli biti okružen velikim brojem ljudi, priznavši da je to pomalo ironično jer je to upravo dio njegova posla na velikim koncertima. Problem se, kaže, pogoršao s porastom njegove popularnosti, a kako se osjećao može se iščitati iz njegovih pjesama "I Don't Care" i "Beautiful People".

Billie Eilish je otkrila da je od 13. do 16. godine bila teško depresivna i da se zbog toga i samoozljeđivala, a čak je razmišljala i o najgorem. Iako u vrlo mladoj dobi, Billie je zapravo poznata po mračnim temama svojih pjesama, koje, začudo, ponekad nose bezazlene naslove poput "Lovely" ili "Everything I Wanted", no progovaraju o najdubljim bolima psihičkih poremećaja. Posljednjih godina doživljava i panične napadaje, o čemu je govorila u intervjuu za Rolling Stone.

Traženje pomoći

Iskrenost ovih mladih umjetnika, koji naizgled imaju savršene živote, pomaže da shvatimo da se psihičke teškoće doista mogu dogoditi svakome, čak i onima čiji su životni uvjeti gotovo idealni.

Također, otvaraju prostor za iskren razgovor o ranama koje se ne vide na površini, o potrebi da potražimo pomoć i, konačno, o shvaćanju da mentalne bolesti teško narušavaju život, ali da za njih ima lijeka te, ne manje važno, da nas one ne čine slabićima i gubitnicima, nego baš naprotiv – borcima.