Uobičajeni virus može napasti mozak i dovesti do teške bolesti. Liječnik otkrio mjere opreza

Jedna uobičajen i svakodnevan virus poznat kao herpes simplex virus tipa 1 (HSV-1), pokazao je potencijal za napad na mozak te povećanje rizika od razvoja Alzheimerove bolesti, pišu iz Times of India.

Virus je to koji obično boravi u živčanom sustavu, ali može se ponovno aktivirati, posebice kada je imunološki sustav oslabljen. Istraživači u članku koji je objavljen u znanstvenom časopisu "Journal of Virology" sugeriraju da tako može putovati do mozga kroz olfaktorni ili trigeminalni živac, koji povezuje lice i moždano deblo, a kada uđe u mozak može izazvati upale i imunološke reakcije te dovesti do oštećenja i nakupljanja amiloidnih plakova, povezanih s Alzheimerovom bolesti.

Prema istraživanjima, pojedinci koji imaju genetske faktore rizika, poput APOE4, koji je najjači gen faktor rizika za Alzheimerovu bolest, osjetljiviji su na ove virusne učinke.

"Ovaj uobičajeni virus nedavno je povezan s neurodegenerativnim bolestima, poput Alzheimerove bolesti, ali još nije utvrđen jasan put invazije u središnji živčani sustav", rekla je doktorica znanosti i asistentica neurologije Christy Niemeyer.

Kako se zaštititi?

Virus HSV-1 utječe na važnu imunološku stanicu u mozgu koja nosi naziv mikroglija. Otkrili su da kada je osoba zaražena virusom, mikroglije se upale, a čak i kada se virus eliminira, upala može ostati u drugim dijelovima mozga. Istraživači su uspjeli mapirati put virusa kroz mozak i pronašli su ključna područja na koje utječe. Neki od njih su moždano deblo koje regulira spavanje i kretanje te hipotalamus - ključno središte za raspoloženje, glad, san i regulaciju hormona.

Liječnik Kunal Bahrani otkrio je koje mjere opreza ljudi trebaju poduzeti da bi smanjili rizik od komplikacija HSV-1 virusa.

"Kontrolirajte stres i održavajte jak imunološki sustav zdravim načinom života jer stres i slab imunološki sustav mogu ponovno aktivirati virus. Neophodni su redovita tjelovježba, uravnotežena prehrana i dovoljno sna. Ako ste skloni herpesu, koristite antivirusne kreme ili oralne lijekove da biste smanjili ozbiljnost i trajanje izbijanja virusa. Zaštita usana i kože od sunca također može pomoći u sprječavanju upale", objašnjava Bahrani.

Upozorio je i da ljudi međusobno ne dijele ručnike, balzame za usne ili pribor za jelo.

Tko je visoko rizičan?

Pod visokim rizikom od zaraze i komplikacija uzrokovanih virusom HSV-1 su oni s oslabljenim imunološkim sustavom, poput ljudi koji idu na kemoterapiju, ljudi sa spolnim bolestima, oni koji uzimaju imunosupresivne lijekove, ali i starije odrasle osobe.

Virus može potaknuti tjelesni ili emocionalni stres, pa je važno upravljati stresom. Oni koji pate od dijabetesa ili drugih kroničnih stanja, mogu doživjeti komplikacije. Djeca i zdravstveni radnici također su pod većom vjerojatnosti izloženosti i infekcije jer se prijenos često događa putem sline ili izravnim kontaktom s ranama zaražene osobe.

