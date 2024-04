Bivša zvijezda američkog nogometa O.J. Simpson, koji je optužen i naposljetku oslobođen za brutalna ubojstva svoje bivše supruge i njezinog prijatelja 1994. godine, preminuo je u 76. godini od raka prostate.

U svibnju 2023. Simpson je objavio video na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru te je otkrio javnosti da je boluje od raka i da se podvrgnuo kemoterapiji. Zatim je u veljači 2024. televizijska kuća iz Las Vegasa izvijestila da je Simpson, ponovno na liječenju raka. O. J. se posljednjih godina borio s rakom prostate, a u zadnje vrijeme mu se zdravlje pogoršalo pa je prije nekoliko mjeseci završio u hospiciju.

Povećana prostata nije povezana s rakom i relativno je česta kod starijih muškaraca - ima je oko 80 posto muškaraca starijih od 70 godina, prema Yale Medicine.

Rak prostate je najčešći rak koji pogađa muškarce u Ujedinjenom Kraljevstvu s više od 40.000 novih slučajeva dijagnosticiranih svake godine. On je izlječiv ako se otkrije na vrijeme, no kada rak metastazira obično je prekasno, ističu u The Sunu. Podaci prikupljeni u Engleskoj sugeriraju da su muškarci iz siromašnih područja izloženi većem riziku da im se bolest dijagnosticira u kasnijoj fazi bolesti.

Simptomi raka prostate

Novi podaci pokazuju da se jednom od trojice muškaraca u Ujedinjenom Kraljevstvu rak prostate dijagnosticira prekasno da bi se izliječio, piše The Sun. No, i u Hrvatskoj je stanje alarmantno. Rak prostate u Hrvatskoj je na trećem mjestu po mortalitetu što je iznad prosjeka Europske unije koji iznosi 32,1 na 100.000 stanovnika.

"Rak prostate najčešće napada muškarce u dobi iznad 50 godina, u početnoj fazi nema simptoma, zbog čega se otežano otkriva, a simptomi se nažalost javljaju tek nakon što se rak proširi", upozorio je predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate Velimir Korak.

Stanje može dovesti do simptoma kao što su poteškoće s mokrenjem, gubitak kontrole nad mjehurom ili buđenje noću radi višestrukog mokrenja. U takvim slučajevima liječnici često preporučuju transuretralnu resekciju, postupak uklanjanja viška tkiva prostate.

"Svaki čovjek treba imati jednaku šansu za izlječenje, što je moguće samo ako se njegov rak rano otkrije. Nažalost, rani rak prostate obično nema nikakvih simptoma, zbog čega muškarci trebaju provjeriti jesu li rizična skupina", rekla je izvršna direktorica Udruge rak prostate UK Laura Kerby i objasnila da su muškarci stariji od 50 godina pod velikim rizikom. Oni koji imaju obiteljsku povijest raka prostate trebali bi nakon 45. godine popričati sa svojim liječnikom opće prakse jer su i oni u rizičnoj skupini. Ona je izrazila zabrinutost jer je zbog pandemije koronavirusa rak prostate gurnut u drugi plan te se nije svima na vrijeme dijagnosticirao.

Foto: Shutterstock

Liječenje raka prostate

Pod pretpostavkom da se rak prostate otkrije u ranoj fazi, liječenje obično nije potrebno odmah. U tim slučajevima liječnici obično čekaju te pacijenta stavljaju pod nadzor. Liječenje uključuje kirurško uklanjanje prostate, radioterapiju i hormonsku terapiju. Jedan je pacijent izliječen nakon što mu je dan testosteron u eksperimentalnom liječenju osmišljenom da šokira tumore koji su potom izumrli.

Gotovo svi tretmani raka prostate dolaze s neželjenim nuspojavama erektilne disfunkcije i urinarne inkontinencije, zbog čega mnogi muškarci odgađaju liječenje. Jedina iznimka je nekirurški laserski tretman, koji ne uzrokuje impotenciju - ali je još uvijek u probnoj fazi.

Ako se rak već proširio, ne može se liječiti, a medicinska pomoć usmjerena je na produljenje života i ublažavanje simptoma. "Kirurg sastruže malo tkiva kako bi pacijent mogao bolje mokriti jer je problem s prostatom što se nalazi točno na dnu mjehura i može blokirati mokrenje", rekao je liječnik William Oh, glavni medicinski službenik Zaklade za borbu protiv raka prostate.

U drugim slučajevima, liječnici mogu pronaći kancerozno tkivo koje je nastalo u drugim dijelovima tijela kada analiziraju tkivo prostate koje je uklonjeno tijekom operacije, piše NBC.

No Hrvatska radi važne iskorake za budućnost s Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka prostate što nas svrstava među prve države u Europi i svijetu koje provode ovaj program.

"Rak prostate najčešća je vrsta karcinoma i uzrok smrti u Hrvatskoj kod muškaraca. Iako prevencijom i modernom medicinom imamo sve preduvjete preokrenuti ovaj negativni trend, nažalost prema posljednjim pokazateljima, kod mnogih bolesnika bolest se dijagnosticira u uznapredovanoj fazi koja onemogućuje povoljne ishode liječenja. Navedeno čini više nego dovoljan motiv ovoj Vladi i zdravstvenoj administraciji da mobilizira sve resurse i krene u ciljanu borbu protiv raka prostate pokretanjem Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate što nas svrstava među prve države u Europi i svijetu koje provode ovaj program. Ovaj značajan pothvat rezultat je Povjerenstva za izradu nacrta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate, osnovanog još u svibnju ove godine, pod vodstvom akademika Željka Kaštelana", istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš.

Pod pretpostavkom da se rak prostate otkrije u ranoj fazi, liječenje obično nije potrebno odmah. U tim slučajevima liječnici obično čekaju te pacijenta stavljaju pod nadzor.

Postotak ozdravljenja

Preživljenje od raka prostate varira od države do države, no neki podaci ukazuju da još uvijek trebamo težiti onim državama u kojima je petogodišnje preživljavanje 90 posto. "Stopa petogodišnjeg preživljavanja od raka prostate u našoj zemlji je oko 70 posto što je značajno lošije od 90 posto u mnogim zapadnim zemljama. Već sam naglasio da je jedan od razloga nepostojanje organiziranog probira za rak prostate te posljedično veći postotak bolesnika koji se inicijalno dijagnosticiraju s metastatskom bolešću", izjavio je Tomislav Omrčen, specijalist onkologije i radiologije s Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split.

Iako nema pouzdanih podataka o zastupljenosti PSA testiranja u Hrvatskoj, osnovni epidemiološki parametri iz Digitalnog atlasa raka prostate pokazuju da ima prostora za poboljšanje ukupne prognoze i rizika povezanih s rakom prostate u hrvatskoj populaciji u odnosu na ostale države Europe.

Foto: Shutterstock

