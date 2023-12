Mia Brehme je mislila da je nakon poroda dobila hemoroide, ali je na kraju tragično preminula od raka debelog crijeva prošlog mjeseca.

Mijina starija sestra, Alicia, sada priča o tome kako bi podigla svijest o bolesti kod mladih ljudi. "Mia i ja smo sve radile zajedno, viđala sam je svaki dan. Bila sam s njom tijekom cijele trudnoće i bila sam s njom na porodu. Mijina želja bila je da odgojim Kylu i učinit ću je ponosnom. Kyla izgleda baš poput svoje mame i tješi me to što njezina mama živi u njoj. Nismo ni na trenutak pomislili da bi Mijini simptomi mogli biti tako ozbiljni jer je bila zdrava mlada mama. Nadam se da će u njeno ime mladi ljudi biti pregledani i da će mnogi životi biti spašeni", rekla je Alicia.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alicia i Mia bile su bliske još od djetinjstva, a njihov odnos je postao još čvršći nakon što im je prije osam godina umrla majka Joanne (43), također od raka. Alicia je majka dvoje djece, a za medije je rekla: "Gubitak mame je bio težak i Mia i ja smo se oslanjale jedna na drugu. Svaki dan smo provele zajedno. Mia je bila kao druga mama mojoj dvojici sinova. Kad je i sama zatrudnjela, preselila se kod mene, dok joj se nije rodila kćer. Bila je briljantna majka, potpuno odana svojoj djevojčici. Mia je bila drska i otvorena, a Kyla je ista, ona je takav lik."

Simptomi raka debelog crijeva

U lipnju 2023. godine Mia je posjetila svog liječnika opće prakse žaleći se na krvarenje iz stražnjice. Alicia kaže: "Ispostavilo se da je stalno krvarila otkako je rodila Kylu, ali je samo pretpostavila da ima hemoroide od poroda, što nije neobično. Dobila je kremu u ljekarni i činilo se da joj je bolje. Krvarenje bi se pojavilo, ali bi i nestalo." Ali Mia je tada postala jako umorna i borila se s mučninom, proljevom i zatvorom. Uputili su je na pretrage i u srpnju ove godine dijagnosticiran joj je četvrti stadij raka debelog crijeva. Bolest se već proširila, a liječnici su upozoravali da je izlječiva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alicia kaže: "Bio je to veliki šok. Bila je fit i zdrava mlada mama, a to se jednostavno nije činilo istinitim. Mia nije željela znati detalje, željela je ostati optimist i biti što duže uz svoju djevojčicu. Ovlastila me da umjesto toga dobivam novosti o njezinom stanju. To je bilo jako teško jer sam znala da je smrtno bolesna. Posjećivala sam je svaki dan, pokušavajući biti optimistična, znajući da ću je izgubiti."

Foto: Facebook Foto: Facebook

Rak se brzo proširio

Mia je bila podvrgnuta kemoterapiji koja joj nije pomogla. Alicia kaže: "Mia je proslavila svoj 24. rođendan u hospiciju, 27. rujna. Manje od mjesec dana kasnije, umrla je. Bilo je tako brzo. Kod mladih se rak vrlo brzo širi, čega nisam bila svjesna. Brzo joj se pogoršalo, a ja sam svaki dan provodila u hospiciju. Imali smo puno planova za stvaranje uspomena, za Kylu, ali na kraju nije bilo vremena. Mia me zamolila da odgojim Kylu, uz pomoć njezinog tate."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila sam s njom kad je umrla i srce mi se slomilo. Osjećam da je i dio mene otišao. Kyla toliko sliči svojoj mami i ponekad je to dobar podsjetnik na ono što smo izgubili. Ali ona je i takva utjeha. Ona poznaje svoj um, baš kao i njezina mama. Stalno pita može li otići vidjeti svoju mamu na nebu. Ima medaljon s Mijinom fotografijom kojeg ljubi. U Mijino sjećanje, htjela bih podići svijest o ovoj smrtonosnoj bolesti, posebno kod mladih ljudi. Ako imate simptome, bez obzira koliko se činili blagi, molimo vas da odete na pregled. Moglo bi vam spasiti život", piše Mirror.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Facebook Foto: Facebook

POGLEDAJTE VIDEO: Od raka prostate godišnje umre 800 Hrvata