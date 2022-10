Novi "zdravstveni" trend TikToka zkrozio je stručnjake koji upozoravaju da bi mogao biti štetan. Ispiranje slanom vodom najnoviji je trend za zdravlje crijeva koji je postao viralan, a hashtag #saltwaterflush ima više od 11,3 milijuna pregleda. Takozvani "cleanse" trebao bi “očistiti i isprati” “talog” iz crijeva i koristi se za brzo mršavljenje.

Kao što TikToker @mitch.asser kaže, ispiranje slanom vodom "ići će od vrha prema dolje i ravno unatrag i isprati cijeli probavni sustav." Još jedna TikTokerica, Olivia Hedlund na @liv.ingwell, kaže da je "cilj ispiranja slanom vodom stvarno ukloniti talog iz vašeg tankog crijeva." Hedlund, koja kaže da je "praktičarka funkcionalne nutritivne terapije", svojim fanovima barem govori da sami istražuju i vjeruju svojim tijelima prije nego što sudjeluju u trendu.

Vrijedan savjet, osobito zato što naš organizam ima čitav niz sustava, od probave do bubrega i jetra koji su zaduženi za čišćenje organizma, a ako nešto s njima ne valja, onda je se nikako savjet ne treba tražiti na društvenim mrežama nego u ordinaciji ili barem u ljekarni,

'Kao napalm za utrobu'

Slično govore i stručnjaci užasnuti novim trendom. Abbey Sharp, registrirana nutricionistkinja odgovorila je na vlastitom TikToku i nazvala tu praksu "neetičkom", uz natpis: "Nijedan zdravstveni radnik ne bi trebao davati upute za ispiranje slanom vodom - čak i ako im prije toga stoji 'istražite' odricanje od odgovornosti.” Taj video sada ima 56.000 pregleda.

Sharp objašnjava da ispiranje slanom vodom može biti "vrlo opasno". Ona kaže da je "talog" na koji TikTokeri govore zapravo samo stolica i voda, a da je količina soli koja se "preporučuje" u videozapisima s uputama ukupna količina soli koju biste trebali unijeti u jednom danu. "To je napalm za vašu probavu",ističe. Priznaje da je ova metoda korištena kao alternativa klistiru kod pripreme za kolonoskopiju, ali također može biti "opasna k'o vrag."

Rizik od dehidracije, gubitka elektrolita...

Objašnjava da će brzi gubitak natrija i tekućine povećati rizik od dehidracije i neravnoteže elektrolita - i da je to definitivno nešto od čega bi se ljudi s postojećim zdravstvenim problemima trebali bježati.

Sharp savjetuje da ne pokušavate s ispiranjem slanom vodom i zato što je nepoznato kako bi to moglo promijeniti sastav ili ravnotežu crijevnog mikrobioma. Prema istraživanju objavljenom u Microbial Ecology in Health and Disease, oslabljeni mikrobiom može dovesti do povećanog rizika od crijevnih poremećaja.

Opasnosti veće od dobrobiti

Iako istraživači vjeruju da bi se ispiranje slanom vodom potencijalno moglo koristiti za liječenje zatvora, gotovo ga nikada sugeriraju govoreći da predstavlja mnoge zdravstvene rizike. U medicinski pregledanom članku na Medical News Today kaže se da se “tijelo može samo očistiti bez pomoći ispiranja ili ispiranja”. Dok zagovornici ispiranja slanom vodom navode da postoje minimalni rizici, članak izvještava da uobičajene nuspojave uključuju mučninu, povraćanje i slabost. Dehidracija i neravnoteža elektrolita koji mogu biti uzrokovani navalom vode mogu također dovesti do drugih simptoma, uključujući grčeve mišića, trzanje, obamrlost, zbunjenost, letargiju, grčeve i probleme sa srcem kao što su promjene krvnog tlaka i otkucaja srca.

Riskantno za srčane bolesnike, trudnice...

U članku se naglašava da ispiranje slanom vodom može biti opasno za ljude s postojećim zdravstvenim problemima, uključujući one s visokim krvnim tlakom ili drugim srčanim bolestima, probavnim problemima ili bubrežnim bolestima. Trudnice ili dojilje trebaju se držati podalje od ove metode.

Medical News Today također ističe da "postoje ograničeni znanstveni dokazi koji podupiru upotrebu ispiranja fiziološkom otopinom" i da bi bilo potrebno više istraživanja kako bi se potvrdila iskustva iz prvog lica dokumentirana na internetu. "Čini se da su u većini slučajeva ispiranja slanom vodom relativno sigurna, ali to ne vrijedi za sve", priznaje se u članku.