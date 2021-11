S pandemijom koronavirusa svijet se bori već gotovo dvije godine, a znanstvenici ulažu sve napore kako bi saznali što više o virusu. No, da nije koronavirusa, pitanje je bi li se razvila jedna od radioloških tehnologija kojom je moguće vidjeti sliku precizniju od CT-a, a koja bi mogla imati poseban značaj i u dijagnosticiranju, ali i liječenju bolesti poput raka ili Alzheimera.

Koristeći revolucionarnu novu tehnologiju, poznatu kao hijerarhijska fazno-kontrastna tomografija (HiP-CT), istraživači su uspjeli skenirati brojne ljudske organe, od kojih je jedan bio pluća darivatelja organa koji je umro od koronavirusa. Rezultat je slika preciznija od CT-a, otkrivajući pravu štetu uzrokovanu virusom na staničnoj razini.

Vidljive čak i stanice

“Ubrzo nakon početka globalne pandemije pokazali smo da je Covid-19 sistemska vaskularna bolest histopatološkim (optičko snimanje tkiva) i molekularnim metodama”, objasnio je Maximilian Ackermann, koji tu tehniku ​​koristi u kliničkom okruženju, prenosi IFLScience. Dodao je da ove tehnike nisu adekvatno riješile opseg promjena i zgrušavanja u krvnim žilama cijelih pluća.

“Ideja za razvoj ove nove HiP-CT tehnike došla je nakon početka globalne pandemije, kombiniranjem nekoliko tehnika koje su korištene na Europskom pogonu za sinkrotronsko zračenje (ESRF) za snimanje velikih fosila”, rekao je Paul Tafforeau, vodeći znanstvenik na ESRF-u. "Korištenje povećane osjetljivosti novog 'izuzetno briljantnog izvora' na ESRF-u omogućuje nam da u 3D vidimo nevjerojatno male žile unutar cijelog ljudskog organa, što nam omogućuje da u 3D razlikujemo krvnu žilu od okolnog tkiva, pa čak i promatrati neke specifične stanice", dodao je.

"Ovo je pravi proboj, jer ljudski organi imaju nizak kontrast i stoga ih je vrlo teško detaljno predočiti trenutnim dostupnim tehnikama", dodao je Tafforeau. “ESRF-EBS nam je omogućio da prijeđemo od dešifriranja fosila do viđenja ljudskog tijela kao nikada prije", kazao je.

Atlas ljudskih organa

Osim pluća uništenih covidom, znanstvenici su skenirali mozak, pluća, srce, dva bubrega i slezenu, a sve će biti prikazano na internetu pod nazivom Atlas ljudskih organa. Podržan inicijativom Chana Zuckerberga, Atlas će također sadržavati biopsije kontrolnih pluća i pluća Covida-19 te će biti dostupan i medicinskim stručnjacima i javnosti.

“Atlas obuhvaća prethodno slabo istraženu ljestvicu u našem razumijevanju ljudske anatomije, a to je mjera od centimetra do mikrona u netaknutim organima”, rekao je voditelj projekta Peter Lee. Pojasnio je da su do sada kliničke tehnike kao što su CT i MRI skenovi sposobne razlučiti na nešto manje od milimetra, no trebate li više detalja od toga, trebate koristiti ili elektronski mikroskop ili njegov ekvivalent. Obje mogu “razriješiti strukture s submikronskom točnošću”, objasnio je Lee, “ali samo na malim biopsijama tkiva iz organa”. “HiP-CT premošćuje ove ljestvice u 3D, slikajući cijele organe kako bi pružio nove uvide u naš biološki sastav”, dodao je.

Revolucija u dijagnostici

Atlas organa nije jedina prednost projekta; znanstvenici vjeruju da ovo premošćivanje ljestvica može otvoriti mnoge uvide u bolesti poput raka i Alzheimerove bolesti. Na kraju se nadaju da će moći koristiti i umjetnu inteligenciju za kombiniranje HiP-CT skeniranja s kliničkim CT i MRI slikama, omogućujući brže i točnije dijagnoze iz ovih tradicionalnih skeniranja.

"Sposobnost da se organi vide u ovakvim skalama doista će biti revolucionarna za medicinsko snimanje", rekla je inženjerka strojarstva Claire Walsh. “Kada počnemo povezivati ​​naše HiP-CT slike s kliničkim slikama putem AI tehnika, bit ćemo – po prvi put – u mogućnosti vrlo precizno potvrditi dvosmislene nalaze u kliničkim slikama", zaključila je.